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Asimetrik Ağlayan Yüz Sendromundan 5 Dakikada Kurtulabilirsiniz

Çevremizde çocuk ya da yetişkin bazı bireylerde ağız bölgesinin bir yöne doğru kaydığını; bu görünümün ağlarken, gülerken ya da konuşurken daha belirgin bir hal aldığını görüyoruz. “Asimetrik ağlama sendromu” olarak adlandırılan bu tabloya ağız köşesini aşağı çeken kasın tek taraflı gelişmemesi ya da kısıtlı olması neden olabiliyor. Memorial Bahçelievler Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Bölümü’nden Prof. Dr. Tonguç İşken, asimetrik ağlama sendromu ve kendi geliştirdiği özel tedavi yöntemi hakkında bilgi verdi.

Asimetrik Ağlayan Yüz Sendromundan 5 Dakikada Kurtulabilirsiniz

Çevremizde çocuk ya da yetişkin bazı bireylerde ağız bölgesinin bir yöne doğru kaydığını; bu görünümün ağlarken, gülerken ya da konuşurken daha belirgin bir hal aldığını görüyoruz. “Asimetrik ağlama sendromu” olarak adlandırılan bu tabloya ağız köşesini aşağı çeken kasın tek taraflı gelişmemesi ya da kısıtlı olması neden olabiliyor. Memorial Bahçelievler Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Bölümü’nden Prof. Dr. Tonguç İşken, asimetrik ağlama sendromu ve kendi geliştirdiği özel tedavi yöntemi hakkında bilgi verdi.

18 Eylül 2019 Çarşamba 10:01
Asimetrik Ağlayan Yüz Sendromundan 5 Dakikada Kurtulabilirsiniz

Simetrik bir yüz daha çekici görünüyor

Yüzde görsellik ve estetik ile ilgili en önemli konulardan biri simetri olarak tanımlanmaktadır. Hatta kişinin yüzü ne kadar simetrik ise o kadar çekici bulunmaktadır. Simetrik yüz karşı cinsin bilinçaltına kişinin güçlü bir genetik altyapısı olduğu mesajını vermektedir. Yüzde simetrik bozukluklara yol açan sebeplerin başında doğuştan gelen ve her 200 kişiden 1’inde rastlanan asimetrik ağlayan yüz sendromu gelmektedir. Bu durum erkeklerde kadınlardan 2 kat daha fazla görülmektedir.

En çok ağlarken ve gülerken belli oluyor

Bu rahatsızlıkta ağzın her iki yanı asimetrik olarak hareket etmektedir. Yüzün diğer kaslarında herhangi bir bozukluk görülmez ve kişi konuşmadığı veya mimik yapmadığı zaman yüz simetrik durmaktadır. Hatta çoğu zaman rahatsızlık hafif düzeyde olduğunda, dikkatli bakılmadığında anlaşılmaz. Bozukluk çok az olduğunda sadece göze hafif bir farklılık olarak yansır ama tam olarak anlaşılmayabilir. Tıpkı Leonardo da Vinci'nin meşhur tablosu Mona Lisa’ da olduğu gibi belli belirsizdir ama bariz olduğunda ünlü aktör Sylvester Stallone gibi ilk anda fark edilebilmektedir.

Psikolojiyi olumsuz etkiliyor

Bu rahatsızlık bariz olduğunda özellikle çocukluk döneminde sosyal veya psikolojik olarak zorlayıcı olabilmektedir. Hatta erişkin döneminde bile kişi fotoğraf çektirirken gülümsememeyi, konuşurken belirli bir cepheden görünmemeyi tercih eder ve bu konularda özel bir çaba sarf eder.

Botoks uygulamasının yapıldığı özel yöntemle tedavi edilebiliyor

Asimetrik ağlayan yüze, ağız köşesini aşağı çeken kasın tek taraflı gelişmemesi ya da kısıtlı olması neden olmaktadır. Bazen bu durum sanki bir karakter özelliğiymiş gibi kişiyle özdeşleşebilir. Prof. Dr Tonguç İşken, kendi geliştirdiği ve 2009 yılında Amerikan Estetik Plastik Cerrahi Derneği yayın organı olan Aestetic Surgery Journal’da yayınlanan yöntemle tedavi edebilmektedir. Asimetrik ağlayan yüz toplumda tedavisi yokmuş gibi algılanmakta ya da bazen tedavisi için zor ameliyatlar gerektiği zannedilmektedir. Bu yöntemde botulinum toksin ile yüzün iki tarafı eşitlenerek asimetrik ağlayan yüz görüntüsü kolay bir şekilde ortadan kaldırılarak simetrik bir yüz görüntüsü elde edilmektedir.

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asimetrik ağlayan yüz sendromundan dakikada kurtulabilirsiniz
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