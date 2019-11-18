Antibiyotik kullanımında kanlı ishal görülebilir!

Her yıl 18 Kasım Avrupa Antbiyotik Farkındalık Günü olarak anılıyor. Bu özel günde bilinçli antibiyotik kullanımı hakkında farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.

NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Genel Cerrahi ve Acil Servis Uzmanı Dr. Talha Atalay, antibiyotik kullanımına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Antibiyotik doktor önermedikçe kullanılmamalıdır

Antibiyotiklerin birçoğunun gereksiz olarak kullanıldığını oysa birçok hastalığın antibiyotik tedavisi görmeden de düzeldiğini belirten Dr. Talha Atalay, “Mesela en çok görülen üst solunum yolu enfeksiyonları viral kaynaklıdır ve antibiyotik kullanımını gerektirmez. Bu nedenle antibiyotik gerekmediği takdirde ve doktor onayı olmadıkça başlanmaması gereken bir tedavi yöntemidir” dedi.

Antibiyotik tedavisi mutlaka tamamlanmalıdır

Antibiyotik tedavisinin yarım bırakılmaması gerektiğini de vurgulayan Dr. Talha Atalay, “Antibiyotik tedavisi tamamlanmalıdır. Yarım bırakılan tedavi, hastanın iyileşme sürecini uzatır. Belli zaman aralığında kullanılması gereken ilaç tedavileri, belirtilen süre zarfında bitirilmelidir. Yarım bırakılan tedaviler zarar verir” uyarısında bulundu.

Antibiyotik hangi durumlarda kullanılmalıdır?

Antibiyotiğin doktor önerisiyle ve gerektiği takdirde başlanması gereken bir tedavi olduğunu kaydeden Dr. Talha Atalay, “Fizik tedavi bulguları, kan tahlillerini desteklemesi durumunda doktor eğer bu yönde bir öneride bulunursa antibiyotik alınmalıdır. Zaten son dönemlerde de antibiyotik kullanımının azaltılması, gereksiz kullanımının önüne geçilebilmesi için önemli bir çaba var. Biz de aynı şekilde antibiyotiğin doktor kontrolünde kullanılması gerektiğini hatırlatıyoruz” dedi.

Çok kullanımı zarar veriyor

Dr. Talha Atalay, çok antibiyotik kullanımının da vücuda zarar verdiğini belirterek “Çünkü antibiyotik tedavisi vücudun kendi içerisindeki mikroorganizmaları da etkileyen bir tedavi yöntemidir. Bağırsak florasında, ağız içerisinde, deri yüzeyinde ilacın kendisinin oluşturacağı birçok tesiri de düşünecek olursak gereksiz antibiyotik kesinlikle kullanılmamalıdır” dedi.

Antibiyotik kullanımı ishale yol açabilir

Antibiyotik kullanımında ortaya çıkan ishal vakalarına değinen Dr. Talha Atalay, rutin enfeksiyonlar sonrası kullanılan antibiyotiklerin bağırsakta bulunan iyi huylu mikroorganizmaları azaltıp kötü huylu patojen mikroorganizmaları artırarak ishale neden olabileceğini söyledi.

Kanlı ishal görülebilir

Bu tür durumlarda genellikle kanlı ishalin gözlemlendiğini belirten Dr. Talha Atalay, “Bu tür durumlarda bir hekime müracaat edip kanlı ishalin sebebinin neden kaynaklandığının anlaşılması ve sorunun çözülmesi gerekir. Hem kullanılan antibiyotiği hem de hekimin yaptığı tetkiklerin değerlendirilmesi gerekir” uyarısında bulundu.

Mide koruyucu ilaçlar kullanılmalı

Dr. Talha Atalay, “Antibiyotik ishalini önlemek çok mümkün değildir ancak o antibiyotiği kullandıktan sonra bu enfeksiyon ortaya çıkacağı için benzer antibiyotiklerin ve muadil ilaçların kullanılmaması gerekir. Olası bir antibiyotik ishali durumunda da mide koruyucu ilaçlar, bağırsakları düzenleyici ilaçlar ve antibiyotiğin öne çıkardığı mikroorganizmanın azalması için başka ilaçlar kullanmak faydalı olacaktır” dedi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA