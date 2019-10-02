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Annelere emzirmeyi sevdirecek 6 önemli neden!

Yapılan bilimsel çalışmalar; anne sütünün bebeğe olduğu kadar, emzirmenin de anneye sayısız faydaları olduğunu ortaya koyuyor. Acıbadem Bakırköy Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Özlem Pata “Anne sütünün içerisinde en az 100 çeşit besin öğesi, vitamin, mineral ve element bulunuyor.

Annelere emzirmeyi sevdirecek 6 önemli neden!

Yapılan bilimsel çalışmalar; anne sütünün bebeğe olduğu kadar, emzirmenin de anneye sayısız faydaları olduğunu ortaya koyuyor. Acıbadem Bakırköy Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Özlem Pata “Anne sütünün içerisinde en az 100 çeşit besin öğesi, vitamin, mineral ve element bulunuyor.

02 Ekim 2019 Çarşamba 09:29
Annelere emzirmeyi sevdirecek 6 önemli neden!

 Bebeğin bağışıklığını güçlendirip enfeksiyonlara karşı koruduğu gibi, ilerleyen yaşlarda da bu faydalar devam ediyor. Aynı zamanda bebeğini emzirerek besleyen anneler ‘sütüm gelmiyor’ endişesine kapılmayıp emzirmeye devam etmeli. Emzirmek annelere de hem fizyolojik hem psikolojik açıdan önemli faydalar sağlıyor. Erken doğum yaptıysanız da korkmayın ve emzirmeye devam edin” diyor. Dr. Özlem Pata, annelere emzirmeyi sevdirecek 6 önemli nedeni anlattı; önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Anne ile bebeğin bağını güçlendiriyor

Emziren anne, anneliği daha güçlü hissediyor ve bebeğiyle iletişimi daha iyi oluyor; duygusal bağ güçleniyor. Bebeğinin ağlamaları, emmek istemesi annenin kendini daha değerli hissetmesini sağlıyor.

Rahmin eski haline dönmesini kolaylaştırıyor

Emziren anne sağlığına daha çabuk kavuşurken, emzirmek doğum sonrası olabilecek aşırı kanama riskini azaltıyor ve rahmin eski haline dönmesini kolaylaştırıyor. Ayrıca düzenli emzirme; annenin ilk iki ayda yeniden gebe kalmasına engel olarak, doğal koruma sağlayabiliyor.

Zayıflamaya yardımcı oluyor

Emzirmek, hamilelikte alınan fazla kiloların daha çabuk verilmesini ve annenin eski kilosuna daha kısa sürede dönmesini, formuna daha çabuk kavuşmasını sağlıyor. Yapılan çalışmalar; bebeğini emziren annelerin günde fazladan 200-250 kalori yakabildiklerini gösteriyor.

Kansere karşı koruyor

Emziren annelerde rahim, meme ve yumurtalık kanserine yakalanma riski azalırken, emzirme demir eksikliği anemisini de önlemeye yardımcı oluyor.

Depresyonu önlüyor

Yapılan çalışmalar; emziren annelerin kanında oksitosin hormonunun yüksek olduğunu ve oksitosin hormonunun sakinleştirici etkisi sayesinde doğum sonrası depresyonu önlemeye katkı sağladığını ortaya koyuyor.

Diyabet riskini azaltıyor

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Özlem Pata “Emzirmek, kolesterol yüksekliği ve hipertansiyonun yanı sıra; kan şekerinin düzenlenmesini sağlayarak orta yaşta veya yaşlılıkta çıkabilecek diyabet hastalığı riskinizi azaltıyor” diyor.

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Son Güncelleme: 02.10.2019 09:57
Anahtar Kelimeler:
annelere emzirmeyi sevdirecek önemli neden
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