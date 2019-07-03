Anne Adayları Yaz Aylarına Dikkat!

Özellikle son üç ayın yaza denk gelmesi, anne adaylarını diğer mevsimlere göre daha fazla zorlamaktadır. Bu aylarda hamilelerde sıcaklık artışı ile birlikte; sıcak basmaları, avuç ve tabanlardaki yanmalar, alerjik problemler, bulantı ve kusmalarda artış, halsizlik, uykusuzluk, nefes darlığı gibi problemler artar.

Sıcakları Bu Önerilerle Daha Rahat Atlatın!

* Bol, rahat, pamuklu ve hafif giysiler tercih edin.

* Gün içinde dış ortamda yapmanız gereken aktiviteleri, genelde daha serin olan sabah ve akşam saatlerinde yapmaya çalışın. Dışarıya çıkarken güneşten korunmak için 30 SPF ve üzeri güneş kremleri, geniş kenarlı şapkalar ve güneş gözlükleri kullanmaya özen gösterin.

32 dereceden yüksek sıcaklıklarda genelde kapalı ve serin mümkünse klimalı ortamlarda bulunun.

* Bol bol sıvı tüketin. Günlük su tüketiminiz 2 litrenin altında olmasın.

* Hemen hemen her gebede az veya çok ödem oluşur. Sıcakla birlikte artan ödemle mücadele etmenin en iyi yolu tuz kısıtlamasıdır. Ödemi azaltmak için ayrıca; bol sıvı tüketmek, haftada 2-3 gün 30 dakikalık yürüyüşler yapmak, yürüyüş sonrası ayaklarınızı yükseğe kaldırarak dinlenmek gerekir.

Yaz Aylarında Gebeler Nasıl Beslenmeli?

Gebeler, sıcak yaz aylarında mümkün olduğunca; hafif, az yağlı, az baharatlı gıdalarla beslenmelidir. Daha çok salata, mevsim meyve ve sebzeleri, süt ürünleri tercih edilmelidir. Atıştırmalık olarak hafif sütlü tatlılar, badem ceviz, fındık gibi kuruyemiş ve kuru meyveler, meyveli yoğurtlar yemek uygundur. Öğünler, ufak porsiyonlar halinde ve sık tüketilmelidir. Ara öğünler atlanmamalıdır.

Yolculuğa Çıkacak Anne Adayları Dikkat!

* Hamilelikte yolculuk için en uygun dönem bulantıların azaldığı, gebeliğe adaptasyonun en iyi olduğu dönem yani ikinci 3 aylık dönemdir. Bu dönemde gebelerin, enerjisi ve neşesi artar. Henüz vücut ağırlıkları, ödemleri ve karın büyüklükleri çok artmadığından anne adayları daha hareketli ve rahattırlar.

* Gebelikte en güvenli yolculuk, uçak seyahatidir. Genellikle 28 gebelik haftasına kadar uçuşların hiçbir sakıncası yoktur. Hava yollarına göre farklılık göstermekle birlikte, doktor raporu ile 36 gebelik haftasına kadar uçuş yapılabilir. Uzun uçuşlarda zaman zaman ayakta dolaşmak, ayakları gerip bırakarak kan akışını arttırmaya çalışmak gerekir.

* İkinci en güvenli yolculuk şekli, trendir.

* Kendi aracınızla yaptığınız seyahatlerde 3 saatte bir mola vermek ve bu sırada en az beş dakikalık yürüyüşler yapmak uygundur.

“Gebelikte Yüzme Oldukça Güvenli”

Denizde yüzüyorsanız 30 dakika ile 1 saatlik sürelerde, atlama ve dalış yapmadan sizi çok zorlamayacak bir tempo ile yüzmelisiniz. Hamilelikte kas krampları sıklığı arttığından, kıyıya yakın yerlerde yüzmeniz daha güvenlidir. Gebelikte; su kayağı, jet-ski, scuba diving, su kaydırakları gibi su sporları yapmanız uygun değildir.

Islak Mayoyla Kalmayın!

Hijyen açısından iyi denetlenen havuzlarda yüzmenin sakıncası yoktur. Doktorunuz özel bir yasak koymadığı sürece gebelik sonuna kadar yüzebilirsiniz. Yüzme bel ve sırt ağrılarınızı azaltır, normal doğum için çok iyi bir egzersizdir. Gebelikte genelde iki parçalı mayolar tercih etmek su dan çıkar çıkmaz değiştirmek ıslak kalmamak gerekir.38 dereceden yüksek ısılı sıcak havuzlara, kaplıcalara, saunalara ve jakuzilere girilmemelidir.

Güneşe Çıkarken Korunun

Hamilelikte güneşe çıkmadan önce 30 ve üzeri koruma faktörlü bir güneş kremi kullanmak, geniş kenarlı şapka ve gözlükler takmak, güneşin dik geldiği saat 11.00 ve 15.00 arası dışında en uzun 45 dakikalık sürede güneşlenmek, bol sıvı almak ve güneşlenme sonrası nemlendirici kremlerle cildi nemlendirmek; anne ve bebek sağlığı için gereklidir.