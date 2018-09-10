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Ankara Valiliği'nden Şarbon Açıklaması!..

Ankara Valiliği tarafından Mamak İlçesinde Şarbon Hastalığı Görüldüğü İddialarına İlişkin Basın Açıklaması yapıldı.

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Ankara Valiliği'nden Şarbon Açıklaması!..

Ankara Valiliği tarafından Mamak İlçesinde Şarbon Hastalığı Görüldüğü İddialarına İlişkin Basın Açıklaması yapıldı.

10 Eylül 2018 Pazartesi 10:20
Ankara Valiliği'nden Şarbon Açıklaması!..

Ankara Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle;

Bazı basın ve yayın organları ile sosyal medya hesaplarında, Mamak ilçesinde şarbon hastalığı çıktığına dair kaynağı belli olmayan iddialar yer almaktadır.

Yapılan incelemede, 09 Eylül 2018 tarihi itibariyle, Mamak ilçemizde herhangi bir şarbon vakasına ve bulgusuna rastlanmamıştır. Ayrıca yetkili birimlerimize bu yönde bir başvuru yapılmadığı tespit edilmiştir.

Diğer taraftan, sağlık kurumları ile yapılan görüşmelerde, hastanelere şarbon şikâyeti ile yapılan herhangi bir başvuru da bulunmadığı anlaşılmıştır. 

Halkımızın bu tür asılsız iddialara itibar etmemesi ve yetkili makamlar tarafından yapılacak açıklamalara göre hareket etmesi hususu;

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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Son Güncelleme: 10.09.2018 10:33
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