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Ameliyat Sırasında Unutulan 13 cm'lik akasla 23 Yıl Yaşadı

Edinilen son bilgilere göre Adapaazarı'nda 42 yaşındaki bir kişi, dalağının alındığı ameliyatta karnında 13 santimlik makasın unutulduğunu 23 yıl sonra bel ağrısı şikayeti ile gittiği hastanede öğrendi. Makas yapılan operasyonla çıkarılırken, F.D.'yi o dönem ameliyat eden doktorun birkaç yıl önce yaşamını yitirdiği belirtildi.

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Ameliyat Sırasında Unutulan 13 cm'lik akasla 23 Yıl Yaşadı

Edinilen son bilgilere göre Adapaazarı'nda 42 yaşındaki bir kişi, dalağının alındığı ameliyatta karnında 13 santimlik makasın unutulduğunu 23 yıl sonra bel ağrısı şikayeti ile gittiği hastanede öğrendi. Makas yapılan operasyonla çıkarılırken, F.D.'yi o dönem ameliyat eden doktorun birkaç yıl önce yaşamını yitirdiği belirtildi.

07 Nisan 2018 Cumartesi 16:36
Ameliyat Sırasında Unutulan 13 cm'lik akasla 23 Yıl Yaşadı

İlginç haberin bu seferki adresi Adapazarı oldu.

Adapazarı'nda meydana gelen olayda, 41 yaşındaki F.D. isimli kişi, 1995 yılı Mayıs ayında, henüz 19 yaşındayken bir rahatsızlığı nedeniyle Sakarya Devlet Hastanesi'ne gitti. Yapılan inceleme ve muayene sonrası ameliyata alınan bu kişinin dalağı alındı.

Daha sonra evlenip, bir çocuk sahibi olan F.D., bu tarihten sonra birçok kez ağrıları ve şikayetleri nedeniyle hastaneye gitti, ancak karşılaştığı sağlık sorunlarında doktorlar MR veya röntgene gerek duymadı ve ilaçlarla rahatsızlıkları giderildi. Aradan geçen 23 yıl sonra, 1 Nisan günü bel ağrısı şikayetiyle Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne müracaat eden F.D.'yi muayene eden doktor, durumdan şüphe edince MR istedi.

Doktor ayağında platin olduğunu ve cihaza yaklaşamayacağını söyleyen F.D.'den bu kez röntgen istedi. Röntgene bakan doktor, karın bölgesinde 13 santim uzunluğunda bir makas olduğunu fark etti. Makasın, F.D.'nin 23 yıl önce geçirdiği dalak ameliyatı sırasında unutulduğu ortaya çıktı. F.D.'nin karnındaki makas, başarılı bir operasyonla alındı.

F.D.'nin durum fark edilmeden önce MR için cihaza girmiş olması durumunda makasın iç organlarını parçalayabileceği belirtildi. Ayağındaki platin, F.D. yi büyük birt faciadan kutardı.

Ameliyat sonrasında basın mensuplarına açıklamada bulunan F.D. şu sözleri söyledi: "Ben 23 yıldır bu şekilde yaşıyorum. Karnımdaki 13 santimlik makası fark etmemiş olmam çok garip bir durum. Çok hastaneye giden biri değilim, ama geldiğim zamanlarda MR cihazı veya röntgene girmedim. Benim en büyük şansım ise ayağımda platin olması. Platin olmasa bu cihazlara girmeyi illaki günün birinde kabul etmiş olurdum. Talihsizlik olarak görünse de ben şükrediyorum, böyle bir durumun içinden sağlıklı bir şekilde çıkacağım Allah izin verirse. Rabbim kimseye yaşatmasın bunu. Böyle bir ihmalin yaşanması ise çok acı bir durum. Doktorlarımıza sesleniyorum, insan hayatının böylesine bir ihmalle son bulması çok kolay bir durum. Bir anlık dikkatsizlik yüzünden 23 yıl boyunca karnımda 13 santimlik bir makasla yaşadım. İnsan canı bu kadar ucuz olamaz, Sağlık Bakanlığı bu konuda bir önlem almalı. Bizim başımıza geldi, başka kimse yaşamasın"

Bu arada, 23 yıl önce ameliyatı gerçekleştiren doktor Y.Ç.'nin birkaç yıl önce hayatını kaybettiği öğrenildi. Sağlık durumu iyi olan F.D. ise birkaç gün sonra taburcu olacak.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

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