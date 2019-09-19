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Alzheimer’dan koruyan öneriler!

Alzheimer’ın bilinenin aksine sadece yaşlılık döneminde değil, erken yaşlarda da ortaya çıktığını belirten Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Tanrıdağ, erken Alzheimer’ın 30’lu yaşların sonundan itibaren başlayarak 60’lı yaşlara kadar görülebileceğini söylüyor. Tanrıdağ, “Hastalıkla ilgili efsanelere inanmayın, yalnız yaşamayın, eve kapanmayın, yaşınızın insanı olmayın, statünüzden sıyrılın, dünyanın merkezinde oturmaktan vazgeçin” gibi önemli önerilerde de bulunuyor.

Alzheimer’dan koruyan öneriler!

Alzheimer’ın bilinenin aksine sadece yaşlılık döneminde değil, erken yaşlarda da ortaya çıktığını belirten Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Tanrıdağ, erken Alzheimer’ın 30’lu yaşların sonundan itibaren başlayarak 60’lı yaşlara kadar görülebileceğini söylüyor. Tanrıdağ, “Hastalıkla ilgili efsanelere inanmayın, yalnız yaşamayın, eve kapanmayın, yaşınızın insanı olmayın, statünüzden sıyrılın, dünyanın merkezinde oturmaktan vazgeçin” gibi önemli önerilerde de bulunuyor.

19 Eylül 2019 Perşembe 10:45
Alzheimer’dan koruyan öneriler!

Dünyada her yıl 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü olarak anılıyor. Bu özel günde Alzheimer hakkında farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.

Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı ve NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Tanrıdağ, Alzheimer’ın zaman zaman erken yaşlarda da ortaya çıkabileceğini belirterek erken teşhisin önemini vurguladı.

30’lu yaşların sonlarından itibaren görülebiliyor

Erken dönem Alzheimer’ın 30’lu yaşların sonundan itibaren başlayarak 60’lı yaşlara kadar görülebileceğini kaydeden Prof. Dr. Oğuz Tanrıdağ, “Erken Alzheimer genetik ve ailesel bir zeminde genç-orta yaşlar arasında ortaya çıkan Alzheimer demektir. Ailesel Alzheimer direkt genetik geçiş gösteren Alzheimer'dir. Erken başlangıçlı Alzheimer'da Kromozom 1,14 ve 21 sorumlu kabul edilmektedir” dedi.

Beyin taramaları ile teşhis ediliyor

Erken Alzheimer’ın belirtilerinin daha çok psikiyatrik bulgularla ortaya çıktığını belirten Prof. Dr. Oğuz Tanrıdağ, “Erken Alzheimer, ailede Alzheimer hastalarının varlığında beyin taramaları, beyinsuyu analizleri ve genetik kan testi yoluyla teşhis edilir” diye konuştu.

Zihin karışıklıklarına dikkat

Erken dönem Alzheimer’da unutkanlıktan daha çok zihin karışıklığı ve psikiyatrik bulgular olduğunu kaydeden Prof. Dr. Oğuz Tanrıdağ, basit unutkanlığın herkeste olan normal bir durum olduğunu söyledi. Prof. Dr. Oğuz Tanrıdağ, yakın dönem unutkanlıklarının dikkate alınması gerektiğini ifade etti.

Erken tanı ve takip çok önemli

Ailesinde Alzheimer hastalığı olanların risk grubunda olduğunu kaydeden Prof. Dr. Oğuz Tanrıdağ, erken dönem Alzheimer’ı önlemenin mümkün olmadığını, erken tanıyla takip edilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

İlaç tedavisi uygulanıyor

Alzheimer’da ilaç tedavisi uygulandığını belirten Prof. Dr. Oğuz Tanrıdağ, tedavinin aksatılmaması gerektiğini vurguladı.

Bu önerilere kulak verin!

Alzheimer’da yaşam tarzının önemini vurgulayan Prof. Dr. Oğuz Tanrıdağ, hastalığı önlemeye ilişkin önemli tavsiyelerde de bulundu:

*Hastalıkla ilgili efsanelere inanmayın!
*Yalnız yaşamayın, eve kapanmayın!
*Hep aynı işlerle uğraşmayın, yeni şeyler deneyin!
*Yaşınızın insanı olmayın! Statünüzden sıyrılın!
*Dünyanın merkezinde oturmaktan vazgeçin!
*Mantığınızdan önce duygularınıza güvenin!
*Kontrollü açlık tavsiye ediliyor!
*Alternatif tıbbın bu konuda yapacağı bir şey yok!
*Bulmaca çözecekseniz sudokuyu tercih edin!
* Nefret duygusundan uzak durun, olumlu düşünün!
* Çocukluğunuzun ve gençliğinizin mekânlarına gidin!
* Müzik dinleyin, mümkünse şarkı söyleyin!
* Sabahları ilk işiniz gazete okumak olmasın!
* TV’de uzun haber ve tartışma programlarından uzak durun!
* Düzenli cinsel yaşam beyni uyarıyor!

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Anahtar Kelimeler:
alzheimer dan koruyan öneriler
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