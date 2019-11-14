ALS Tedavisinde En Yeni Yöntemler Paylaşıldı!

Koç Üniversitesi Translasyonel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi, Suna ve İnan Kıraç Vakfı Nörodejenerasyon Araştırma Laboratuvarı (NDAL) tarafından düzenlenen “ALS’de Seçici Hücre Kırılganlığı ve Buna Bağlı Gen İfadesinin Terapötik Modifikasyonu” başlıklı konferansta, merkezi sinir sistemindeki dejeneratif hastalıkları kavramaya ve tedavi etmeye yönelik çalışmalar çok boyutlu ve çok disiplinli bir yaklaşımla ele alındı.

SİNİR SİSTEMİNDEKİ GEN İFADESİNİ DEĞİŞTİRMEYE YÖNELİK YENİ TEDAVİ YAKLAŞIMLARI

Bu yıl beşincisi düzenlenen Suna Kıraç Nörodejenerasyon Konferansı, 7-9 Kasım 2019 tarihleri arasında dünyaca ünlü bilim insanlarını ve uzmanlarını bir araya getirdi. Prof. Dr. A. Nazlı Başak (NDAL Direktörü), Prof. Dr. Jeffrey Macklis (Harvard Üniversitesi Kök Hücre ve Rejeneratif Biyoloji Profesörü) ve Dr. Robert Brown’ın (Massachusetts Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Bölümü Başkanı) başkanlığında gerçekleştirilen “ALS’de Seçici Hücre Kırılganlığı ve Buna Bağlı Gen İfadesinin Terapötik Modifikasyonu” başlıklı konferansta, nöronların dejenerasyonu ve rejenerasyonuna dair temalar ile sinir sistemindeki gen ifadesini değiştirmeye yönelik yeni tedavi yaklaşımlarına odaklanıldı.

EN GÜNCEL ÇALIŞMALAR

Açılış konuşmasını, on yıldan uzun süredir Vakfın Bilimsel Danışma Komitesi’nin eş başkanlığını yürüten Profesör Robert Brown ve Profesör Jeffrey Macklis ile NDAL direktörü Prof. Dr. A. Nazlı Başak’ın yaptığı konferansta, başkanların yanı sıra Junying Yuan, Micheal Coleman, Aaron DiAntonio, Lukas J. Neukomm, Alexandra Catherine Byrne, Tayfun Özçelik, Gregory A. Petsko, William Seeley, Jeemen Sreedharan, Özgün Uyan, Daniel Jarosz, Daryl A. Bosco, Christopher Henderson, Don W. Cleveland ve Kevin Eggan en güncel çalışmalarını katılımcılarla paylaştı.



İki güne yayılan dört oturumda, Nöronlarda Ölüm ve İşlev Bozukluğu, Seçici Hücre Kırılganlığı ve Gen İfadesinin Terapötik Modifikasyonu gibi başlıklar altında çok sayıda beyin fırtınası türü, moderasyonlu tartışma düzenlendi. Bu konuşmalara, gen replasman tedavileri, nörodejeneratif hastalıkları modifiye edici yeni DNA ilaç tedavileri, ALS’de gen baskılama alanındaki çalışmalar ve IPS hücre araştırmasının 10 yılı gibi konular da dahil edilerek hastalığı yenmeye yönelik geliştirilen en güncel çalışmalar kapsamlı bir biçimde ele alındı.

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(BSHA)