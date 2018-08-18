Alışverişte etiket oyununa dikkat!

Son kullanma tarihi veya son tüketim tarihi geçen ürünler satış yapılan yerde strech filmi ve etiketi değiştirerek yeniden tüketim tarihi vuruluyor.

Peynir, sucuk, pastırma, salam, sosis gibi şarküteri ürünleri ambalajsız bir şekilde açıkta satılamıyor. Bu ürünlerin paketlenmiş bir şekilde, üzerilerinde son tüketim tarihi başta olmak üzere net miktarı, muhafaza koşulları gibi bilgilerin yer alması gerekiyor. Sürekli güncellenen etiket yönetmeliği uzun süredir yürürlükte ve denetimler ile yönetmeliğe uygunlukları ve uyumları kontrol ediliyor.

Köftelerin önünüzde hazırlanması, kıymaların yine siz istediğinizde işlemden geçmesi gerekiyor. Önceden hazırlanan ürünlerin yine etiket yönetmeliğine uygun bir biçimde paketlenmesi ve etiketlenmesi de yönetmeliğe göre zorunlu.

Peki ama vatandaşın aldatılması, ne aldığını net bir şekilde bilmesi için yürürlükte olan yönetmelikler sağlıklı bir şekilde uygulanıyor mu?

Tenekeden çıkarılan peynirler streçlenerek paketleniyor. Üzerlerine basit bir etiket ve barkod basılarak şarküteri reyonunda satışa çıkarılıyor. Hangi peynirin hangi tenekeden çıktığının, üretim tarihinin vs önemi yok. Satıcı için kendi paketlediği tarih önemli. Aslında bu tarihin de bir önemi yok. Üzerindeki streç film ve etiket birkaç gün sonra yeni bir tarih ile yenilenebiliyor. Reyon görevlilerine ‘neden bu etiketlerde son kullanım tarihi yok’ sorusunu sorduğunuzda, ‘günlük paketliyoruz, çabuk bozulan ürün bunlar, bozulanı zaten atıyoruz’ cevabını almanız kuvvetle muhtemel.

Tüketicinin şarküteri ürünlerini alırken etiket kadar, kokusuna ve rengine de bakarak satın alması gerekiyor. Bunun için uzman olmanıza gerek yok. Şüphe ettiğiniz bir renk veya koku var ise o ürünü satın almamalısınız.

KAYNAK: HÜRRİYET