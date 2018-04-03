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Akdeniz Üniversitesinde Salgın Korkusu: 8 Kişide Görüldü 4250 Kişi Aşı Oldu

Son dakika haberi Antalya'dan geldi. Edinilen son dakika bilgilerine göre Akdeniz Üniversitesinde kızamık salgını korkusu yaşanıyor.

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Akdeniz Üniversitesinde Salgın Korkusu: 8 Kişide Görüldü 4250 Kişi Aşı Oldu

Son dakika haberi Antalya'dan geldi. Edinilen son dakika bilgilerine göre Akdeniz Üniversitesinde kızamık salgını korkusu yaşanıyor.

03 Nisan 2018 Salı 20:21
Akdeniz Üniversitesinde Salgın Korkusu: 8 Kişide Görüldü 4250 Kişi Aşı Oldu

Akdeniz Üniversitesinde kızamık salgını korkusu yaşanıyor.

Akdeniz Üniversitesi'nde eğitim görmekte olan yabancı uyruklu 1 öğrencide, geçtiğimiz 28 Mart günü kızamık tespit edildi. Kızamık tespit edilen öğrenci, tedavi altına alınırken, temas ettiği kişilere de kızamık aşısı yapıldı.

Yaşanan olayın ardından hastalığın yayılması ihtimaline karşı kızamık aşısı olmadığı belirlenen öğrencilere aşı olmaları gerektiği söylenirken. Akdeniz Üniversitesi Genel Sekreteri Ali Serinoğlu, Antalya İl Sağlık Müdürlüğü’nün koordinasyonunda, üniversitede 1 öğretim üyesinin görevlendirildiğini, bir ekip tarafından da hastalığın kontrol altına alındığını duyurdu.

Hastalığın ilk olarak yurt dışından gelen yabancı uyruklu öğrencide tespit edildiğini kaydeden Serinoğlu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Üniversite genelinde toplam 7 kızamık vakası daha tespit edilmiştir. İlk vakanın tespit edilmesinden sonra koordinasyon ekibi tarafından hızla olaya müdahale edilmiş, hastaların hızla tedavi süreci başlatılmıştır. Şüpheli/temaslı tüm öğrenciler tespit edilerek aşılama yapılmıştır. Yapılan etkin müdahalenin ardından 28 Mart'ta bu yana yani 1 haftadır şüpheli herhangi bir kızamık vakası tespit edilmemiştir. Şu an itibarıyla halk sağlığı açısından endişe edilecek durum olmayıp, olay kontrol altına alınmıştır. Kızamık hastaları ile ilgili teması olduğu düşünülen, daha önce aşı olmadığını beyan eden 1500 öğrencimiz gönüllü olarak aşı olmuştur"

Öte yandan Antalya genelinde, 4 bin 250 kişinin kızamık aşısı olduğu belirtildi

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