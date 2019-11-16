akciğer kanserinde kemoterapi ihtiyacı azalıyor

Kanser tüm dünyada giderek yaygınlaşıyor ve tedavi yöntemleri de buna paralel olarak sürekli gelişme gösteriyor. Akciğer kanserinde en önemli gelişmeler arasında immünoterapi uygulamalarının yer aldığını ve başarılı sonuçlar elde edildiğini söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Onkolojik Bilimler Koordinatörü ve Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Necdet Üskent, “Bu tedavide bağışıklık sistemi hücreleri harekete geçirilerek kanser hücresine karşı savaşması sağlanıyor. Vücudun içerisinde kansere karşı adeta bir savaş başlatılıyor” dedi.

Sigara içenlerin akciğer kanserine yakalanma riski 20 kat daha fazla

Sağlıklı bir yaşam tarzının ve stresle başa çıkabilmenin kanser riskini azaltmada çok önemli olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Necdet Üskent, “Sigara ve diğer tütün ürünlerinin, akciğer kanserine bağlı ölümlerin yüzde 30’undan sorumlu olduğunu biliyoruz. Öyle ki sigara kullananlarda akciğer kanseri gelişme oranı, kullanmayanlara göre 20 kat daha fazla. Akciğer kanserlerinden ölümlerin yaklaşık yüzde 90’ı sigarayla ilişkili” dedi.

Kanser riskini azaltmanın yolları

Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Necdet Üskent, akciğer kanserinden korunma yollarına ilişkin önemli ipuçları verdi...