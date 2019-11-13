Akciğer Kanseri Önlenebilir Bir Hastalıktır!

Türkiye İş Bankası İştiraki Bayındır İçerenköy Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Muharrem Tokmak; “Sigara tüketimi, akciğer kanserine sebep olan birincil etken. Sigara tüketimini bırakmak, içmiyorsanız bile sigara tüketilen ortamlarda bulunmamak, hastalığı önler. Akciğer kanserinden korkmayın, düzenli kontroller ile ve sigaradan uzak durarak önleminizi alın”

SİGARA KULLANAN ERKEKLERDE DAHA SIK GÖRÜLÜYOR

AKCİĞERLERİNİZİ KANSER EDEN DUMANDAN UZAK DURUN

BU BELİRTİLERİ DİKKATE ALIN

DÜZENLİ TARAMALAR AKCİĞER KANSERİNİ ÖNLER

Bayındır Sağlık Grubu Hakkında:

Bayındır Sağlık Grubu’nun temeli, 1992 yılında o zamanki adıyla Bayındır Tıp Merkezi ile hizmet vermeye başlayan Bayındır Hastanesi’ne dayanmaktadır. İş Bankası iştiraklerinden olan grup, kısa sürede sağlık alanında referans kurumlardan biri haline gelmeyi başarırken, bunda tam zamanlı çalışan deneyimli hekim kadrosunun yanı sıra, hedeflenen nitelikli hizmet anlayışını sağlamak için kurum tarafından özümsenen temel değerler de önemli rol oynamaktadır. Etik değerlere saygılı, kanıta dayalı tıp ve hasta odaklı hizmet anlayışına sahip Bayındır Sağlık Grubu, Bayındır Söğütözü Hastanesi ile başlayan bu anlayışını kısa sürede Bayındır Kavaklıdere Hastanesi, Bayındır İçerenköy Hastanesi ve Bayındır Levent Tıp Merkezi’nin yanı sıra, İstanbul’da sayısı 5’e ulaşan Bayındır Diş Klinikleri ve İzmir’de bulunan Bayındır Alsancak Diş Kliniği’nde de başarıyla uygulayarak, vermekte olduğu sağlık hizmetinin etki alanını genişletmiştir.