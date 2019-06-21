“Ailemi Tanıyamıyor Aklımdakileri Dile Getiremiyordum”

İstanbul’da yaşayan 30 yaşındaki Günay Anıl’ın hayatı beyninde oluşan büyük bir tümör sonrasında adeta karardı. 4 yıl önce, kol ve bacaklarda uyuşma ve konuşamama şikayetleriyle gittiği hastanede genç adama; beyninde 7.5 cm’e-4.5 cm büyüklüğünde tümör olduğu söylendi. Bunun üzerine Anıl, ameliyata alındı.

Tümör Alınınca Kafatasında Çökme Meydana Geldi!

Tümörün alınmasından sonra; konuşma, düşünme, iletişim kurma gibi yeteneklerini zamanla kaybeden ve epilepsi nöbetleri başlayan acil tıp teknikeri adamın; kafasının sol tarafında ise bir çökme meydana geldi. Şikayetleri artan Günay Anıl’a gittiği hastanede tekrar ameliyat yapılarak, çöken kafatasına protez takıldı. Protez ameliyatı sonrasında şikayetleri dinmeyen Anıl, daha farklı sorunlar ile mücadele etmek zorunda kaldı. Takılan protez kaynaklı iltihaplanma sebebiyle, genç adamın kafasında oluşan yaralardan iltihap akmaya başladı. Sürekli pansuman gerektiren bu sıkıntılı dönemde Anıl, çareyi İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi’ne başvurmakta buldu.

Üniversitedeki Hocasının Yönlendirmesiyle Hayatı Kurtuldu!

Anıl’ın, 12 yıl önceki üniversite hocası olan; Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Aydın Aydınlı’ya danışması üzerine tedavi süreci başlamış oldu. Aydınlı tarafından, İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi hekimlerinden; Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Okan Bölükbaşı ve Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Aydın Gözü’ye yönlendirilen genç adamın; ilk önce Bölükbaşı tarafından epilepsi nöbetleri tedavi edildi.

İltihaplı Protez Ameliyat ile Alındı

Prof. Dr. Aydın Gözü’nün değerlendirmesi sonrasında ameliyata alınan Anıl’ın kafatasındaki iltihaplı protez çıkarıldı. Ameliyat sonrasında antibiyotik tedavisi uygulanan Anıl’ın izlemi bir yıl boyunca devam etti. Tedavi sürecini “Hastamız bir tümör ameliyatı sonrasında kafatası kemiğinin önemli bir kısmını kaybetmişti. Günay Bey’in kafatası bölgesi iltihaplıydı, bu nedenle ilk seansta ameliyata alıp, protezi çıkardık. O bölgeyi temizledikten sonra antibiyotiklerle tedavi altına aldık. Hastayı bir yıl kadar izledik” şeklinde açıklayan Prof. Dr. Aydın Gözü, “Sorunlu bölgenin tamamen iyileştiğinden emin olduktan sonra kendisine tekrar ameliyat planladık. Kafatasında protezin çıkartılması ile çöken bölgeye yeni bir protez yerleştirmemiz gerekiyordu. Ancak geçirilen ameliyatlar nedeniyle saçlı derisi yetersiz olan hastamızın etkilenmemiş, sağlam taraftaki saçlı derisinin altına doku genişletici denilen bir çeşit cerrahi balon yerleştirdik. Buradaki amacımız, saçlı deri miktarını artırıp nihai ameliyat için yumuşak doku kazanmaktı. Şişirme işlemi sorunsuz tamamlandı ve son ameliyat için hazırlıklara başladık” dedi.

Titanyum Protez Takıldı

Bu ameliyat öncesinde, Günay Anıl’ın kafatasına 3 boyutlu modelleme yapılarak kişiye özel bir titanyum implant hazırlandı. Hazırlanan implantı Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Ahmet Öğrenci ile birlikte Anıl’ın sol kafatası temporoparietal bölgesine yerleştiren Gözü, “Titanyum implantlar; kafatası/yüz bölgesinde gerçeğe en yakın görünümü sağlayıp insan sağlığına herhangi bir zararı bulunmadığı için doktorlar tarafından güvenle kullanılabilmektedir. Biz hastaya, estetik olarak da yüz güldürücü bir onarım sağladık. Günay Bey’in şu anda genel durumu iyi, izlemimiz sürüyor. Kendisi ve ailesi de çok mutlu” ifadelerini kullandı.

“Ailemi Tanıyamıyor Aklımdakileri Bile Dile Getiremiyordum”

“Ameliyat öncesinde, ailemi tanıyamıyor, aklımdakileri bile dile getiremiyordum” diyen Günay Anıl ise “Epilepsi nöbetlerim, hayatımı daha da zorlaştırıyordu. Artık her şeyden vazgeçmiştim.Ölümü bekler ya insan, öyle bir psikolojiye girmiştim. Dr. Aydın Aydınlı’ya danışana kadar çok sıkıntı çektim. Epilepsi nöbetleri geçirince onun yönlendirmesi ile Prof. Dr. Okan Bölükbaşı ve Prof. Dr. Aydın Gözü ile bütün sorunlarım halloldu. Bu komplikasyonlardan kurtulabileceğime, hayata geri dönebileceğime, yeniden başlayabileceğime, topluma uyum sağlayabileceğime hocalarım sayesinde inandım. Tedavi süresince psikolojik olarak da desteklemek için bana çeşitli tavsiyelerde bulundular. Onların yönlendirmesi ile ney çaldım, Bulgarca öğrenmeye başladım. Çok ameliyat olduğum için kafamda çok sayıda ameliyat izi vardı. Aydın hoca onu teke düşürdü. Şu an çok iyiyim. Düşünme ve konuşma yetilerimi tekrar kazandım. İnsanlar ile rahatça iletişim kurabiliyorum. Bütün şikayetlerimden hocalarım sayesinde kurtuldum ve yeniden doğdum” şeklinde konuştu.

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