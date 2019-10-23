86 Yaşındaki Hastaya Aort Yırtılması Ameliyatı Yapıldı!

Vücudun en büyük ana damarı olan aort atardamarında, en fazla 3 cm genişlik olması gerekirken; 9.5 cm genişleme ve yırtılma olan 86 yaşındaki Gülten Taner, İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Kardiyovasküler Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Altuğ Tunçer’in yaptığı; aort diseksiyonu (yırtılması) ameliyatının ardından yaşama tutundu. Çok riskli olan bu ameliyatı atlatan olan yaşlı kadın, şuanda tüm işlerini kendi başına halledebiliyor.

Bodrum’da 1 senedir kızıyla yaşayan 86 yaşındaki Gülten Taner’in, yaşadığı sağlık sorunları, onu asla yıldırmadı. Önceki dönemlerde zatüre başlangıcı, tansiyon, kalp kapağı kireçlenmesi, beyinde pıhtı atması ve diz protez ameliyatı gibi birçok farklı rahatsızlığı, pozitif kişiliğiyle atlatan Taner, bu sefer de aort damarı genişlemesi ve yırtılması sorunuyla karşı karşıyaydı. Son 2 ay haricinde tüm ihtiyaçlarını kendisi karşılayabilen Taner, Prof. Dr. Mehmet Altuğ Tunçer sayesinde yeniden yaşama tutundu.

Damarı 9.5 Cm Genişledi

Vücudun en büyük ana damarı olan, aort atardamarında 9.5 cm genişleme ve yırtılma olan 3 çocuk sahibi kadının şikayetleri, 6 ay önce Bodrum’da başladı. Halsizlik, zayıf düşme, iştahsızlık, ödem gibi şikayetler nedeniyle doktora götürülen yaşlı kadının rahatsızlığı ilk önce, ciğerlerindeki su toplanmasından dolayı sanıldı. Buna yönelik bir süre tedavi gören Taner, daha sonra eve götürüldü. Şikayetleri devam edince kardiyoloji doktoruna götürülen kadının, çekildiği ultrason sonrasında damarındaki genişleme fark edildi. Yatışı yapılan ve geçici tedaviler uygulanan hastanın ameliyatının orada yapılamayacağı söylendi. Bunun üzerine yakınlarına danışan aileye, Prof. Dr. Altuğ Tunçer, tavsiye edildi.

Ameliyat Çok Riskliydi

Bunun üzerine yattığı hastaneden taburcu edilerek İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi’ne getirilen kadına, gerekli kontrol ve tetkikler yapıldı. Damarındaki genişlemenin haricindeki yırtığı da burada fark edilen Taner’in ameliyata alınması gerekiyordu. Aileye; damardaki yırtılmanın yerinden ve hastanın yaşından dolayı ameliyatın çok riskli olduğunu ancak yapılabileceğini söyleyen Tunçer, 86 yaşındaki hastanın aort damarının hasarlı kısmını, yapay damar ile değiştirerek iyileştirdi. Prof. Dr. Altuğ Tunçer, “Bu tür anevrizma zemininde (damar genişlemesi) olan diseksiyonlarda (damar yırtılması) ameliyatta ölüm oranı, normal kalp ameliyatlarına göre çok yüksektir. Burada ameliyatın başarısı açısından cerrahın tecrübesi çok önemlidir. Hastanemizin aort hastalıkları ve cerrahisi ameliyatlarında artan hasta sayısı ile ülkemizde önemli bir merkez olma yolunda hızla ilerlemektedir.Bu tür riski yüksek hastaların ameliyatları, hastanemizde oldukça başarılı bir şekilde yapılmaktadır” açıklamasında bulundu.

Şuanda Çok İyi

Gülten Taner’in kızı Nuray Usanman ise, “Annem çok pozitif, hayat dolu birisi. Bu son dönemki rahatsızlığından önce, sabah kahvaltılarımızı bile o hazırlardı. Yemek yaparken bana yardımcı olurdu. Hastalığından dolayı sadece son dönemlerde keyifsizdi. Altuğ Hoca’nın çok methini çok yakın bir tanıdığımız aracılığıyla duyduk. Buraya geldiğimizde annemdeki rahatsızlığın, çok daha ciddi olduğunu öğrendik ancak Altuğ Hoca bize anlatımlarıyla güven verdi. Annemin ameliyatı 5 buçuk saat sürdü. 4 gün gibi bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra servise çıkarıldı. Şuanda çok iyi, yürüyebiliyor. Başta Altuğ Tunçer ve onu bize tavsiye eden Orkun Koban olmak üzere tüm hastane personeline çok teşekkür ederiz” dedi.