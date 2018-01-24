309 Kişinin Zehirlendiği Olay ile İlgili Soruşturma Başlatıldı

Hastanede yedikleri yemekten dolayı 309 kişi zehirlendi.

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Merkez Kampüsü'nde meydana gelen olayda, geçtiğimiz perşembe günü, yedikleri öğle yemeğinden zehirlenen çok sayıda kişi, acil servise giderek tedavi oldu. Acil servise başvuru yapan sayısının gittikçe artması nedeniyle hastanede bazı ameliyatlar da ertelenmişti.

Soruşturmalar Devam Ediyor

Yaşanan skandal ile ilgili Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü adli ve idari soruşturma başlattı. İl Sağlık Müdürlüğü ile adli makamların konuyla ilgili başlattığı idari ve adli soruşturma devam ederken, Sakarya Valiliği'nden konu ile ilgili bir son dakika açıklaması yapıldı.

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, 309 kişinin zehirlendiği belirtilerek olayla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana gelen gıda zehirlenmesiyle ilgili adli ve idari soruşturma devam etmektedir. Personellerimize, hasta ve refakatçilerimize tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yaşanan bu üzücü olayın sonuna kadar takipçisi olacağımızı ifade etmek istiyoruz. Gıda zehirlenmelerine sebep olan bakteri vücuda girdikten sonra belli bir kuluçka süresini tamamlayarak belirti vermeye başlamaktadır. Hastalığın etkilerinin ortalama 1 ile 3 gün arasında ortaya çıkması nedeniyle hasta sayımız günden güne değişiklik göstermiştir.

Etkilerin ortaya çıkmaya başladığı ilk gün 71 olan hasta sayımız geçen süreç içerisinde bugün itibarıyla 22 doktor, 86 yardımcı sağlık personeli, 160 diğer hastane personeli, 17 hasta, 24 refakatçi olmak üzere toplam 309'dur.

24 Ocak tarihi itibarıyla 4 yardımcı sağlık personeli, 8 diğer hastane personelimiz olmak üzere 12 hastamız yatarak tedavi görmektedir. Hastalarımızın yapılan kontrollerinde genel durumlarının iyi olduğu tespit edilmiş, çoğu taburcu olacak duruma gelmiştir."

Kpsscafe.com.tr | Ankara