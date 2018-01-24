Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

309 Kişinin Zehirlendiği Olay ile İlgili Soruşturma Başlatıldı

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Merkez Kampüsü'nde geçtiğimiz hafta 309 kişi yedikleri yemekten dolayı zehirlendi. Yaşanan olay ile ilgili Sakarya Valiliğinden bir son dakika açıklaması geldi.

banner396

309 Kişinin Zehirlendiği Olay ile İlgili Soruşturma Başlatıldı

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Merkez Kampüsü'nde geçtiğimiz hafta 309 kişi yedikleri yemekten dolayı zehirlendi. Yaşanan olay ile ilgili Sakarya Valiliğinden bir son dakika açıklaması geldi.

24 Ocak 2018 Çarşamba 16:46
309 Kişinin Zehirlendiği Olay ile İlgili Soruşturma Başlatıldı

Hastanede yedikleri yemekten dolayı 309 kişi zehirlendi.

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Merkez Kampüsü'nde meydana gelen olayda, geçtiğimiz perşembe günü, yedikleri öğle yemeğinden zehirlenen çok sayıda kişi, acil servise giderek tedavi oldu. Acil servise başvuru yapan sayısının gittikçe artması nedeniyle hastanede bazı ameliyatlar da ertelenmişti.

Soruşturmalar Devam Ediyor

Yaşanan skandal ile ilgili Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü adli ve idari soruşturma başlattı. İl Sağlık Müdürlüğü ile adli makamların konuyla ilgili başlattığı idari ve adli soruşturma devam ederken, Sakarya Valiliği'nden konu ile ilgili bir son dakika açıklaması yapıldı.

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, 309 kişinin zehirlendiği belirtilerek olayla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana gelen gıda zehirlenmesiyle ilgili adli ve idari soruşturma devam etmektedir. Personellerimize, hasta ve refakatçilerimize tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yaşanan bu üzücü olayın sonuna kadar takipçisi olacağımızı ifade etmek istiyoruz. Gıda zehirlenmelerine sebep olan bakteri vücuda girdikten sonra belli bir kuluçka süresini tamamlayarak belirti vermeye başlamaktadır. Hastalığın etkilerinin ortalama 1 ile 3 gün arasında ortaya çıkması nedeniyle hasta sayımız günden güne değişiklik göstermiştir.

Etkilerin ortaya çıkmaya başladığı ilk gün 71 olan hasta sayımız geçen süreç içerisinde bugün itibarıyla 22 doktor, 86 yardımcı sağlık personeli, 160 diğer hastane personeli, 17 hasta, 24 refakatçi olmak üzere toplam 309'dur.

24 Ocak tarihi itibarıyla 4 yardımcı sağlık personeli, 8 diğer hastane personelimiz olmak üzere 12 hastamız yatarak tedavi görmektedir. Hastalarımızın yapılan kontrollerinde genel durumlarının iyi olduğu tespit edilmiş, çoğu taburcu olacak duruma gelmiştir."

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 24.01.2018 16:54
Anahtar Kelimeler:
Hastane ZehirlenmeSakarya ZehirlenmeSon DakikaSakarya Valiliği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vatandaşlara Hastalıklı Et mi Satılıyor? Son Dakika Açıklaması Geldi
Vatandaşlara Hastalıklı Et mi Satılıyor? Son Dakika Açıklaması Geldi
Sağlık Bakanlığından Son Dakika 'Kanser İlaçları Bulunamıyor' Açıklaması
Sağlık Bakanlığından Son Dakika 'Kanser İlaçları Bulunamıyor' Açıklaması
"Türkiye'yi Sarsacak Utanç Listesi" Hakkında Bakanlıktan Flaş Açıklama
"Türkiye'yi Sarsacak Utanç Listesi" Hakkında Bakanlıktan Flaş Açıklama

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim