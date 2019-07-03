Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 31°
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
99771
ALTIN
257.410
DOLAR
5.6350
STERLIN
7.0880
EURO
6.3628
HONOR 8S Türkiye’de Ön Siparişe Açıldı
Korkutan Deprem!
Sigara ve içkide gözler enflasyonda
Uygulamalar Sizi Ne Kadar Tanıyor?
"UCUBE REJİMDEN VAZGEÇİLMELİ, CUMHURBAŞKANI PARTİSİNİN BAŞINDAN AYRILMALI"

3-6 yaş arası sünnet travma nedeni!

Erkek çocukların hayatında önemli bir yeri olan sünnet, çocuğun psikolojisini nasıl etkiliyor? Sünnetin doğar doğmaz yaptırılmasını öneren uzmanlara göre, kişilik gelişimine zarar vermemesi ve psikolojik travma oluşturmaması açısından sünnetin 3-6 yaş arasında yapılmaması öneriliyor. Çocuğa sünnetin sağlık açısından bir gereklilik olduğunu söylemek gerekiyor.

3-6 yaş arası sünnet travma nedeni!

Erkek çocukların hayatında önemli bir yeri olan sünnet, çocuğun psikolojisini nasıl etkiliyor? Sünnetin doğar doğmaz yaptırılmasını öneren uzmanlara göre, kişilik gelişimine zarar vermemesi ve psikolojik travma oluşturmaması açısından sünnetin 3-6 yaş arasında yapılmaması öneriliyor. Çocuğa sünnetin sağlık açısından bir gereklilik olduğunu söylemek gerekiyor.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 11:09
3-6 yaş arası sünnet travma nedeni!

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Uzman Klinik Psikolog Leyla Arslan, sünnet psikolojisine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Sünnete bakış, ailelere göre değişiyor

Erkek çocuk sahibi aileleri zihnen meşgul eden konulardan belki de en gerginlik yaratan durumun çocukları sünnet ettirme zamanı ve sünnetin gerekip gerekmediği konusu olduğunu belirten Uzman Klinik Psikolog Leyla Arslan, “İçsel olarak gerekliliğine inanmayan bir çok ebeveyn çocuğunun akran etkileşiminde sorun yaşamaması için bu işi sessizce abartmadan bitirmeyi düşünür. Toplumda kök salmış binlerce yıllık geleneği dikkate almamayı göze alamaz ve basit bir operasyon olarak çocuğuna söyleyip durumu çözüme kavuşturur” dedi.

7 yaşından sonra kutlamalar hatırlanır

Bir grup ailenin ise bu geleneksel duruma bazı abartılı duygular yüklediğini ifade eden Uzman Klinik Psikolog Leyla Arslan, “Erkek olmak, dinin gereğini yerine getirmek, erkek anne babası olmanın dayanılmaz cazibesi olarak büyük bir eğlence düzenlemek ya da inancın gereği mevlüt okumak ve ziyafet vermek gibi. Kanımca beklenti ve atfedilen duygu ne kadar büyükse olay da o kadar etkili oluyor çocuk üzerinde. O yüzden çocuğun kişilik gelişiminin en az etkileneceği zamanlarda bu eylemi yaptırmak daha uygundur diye düşünebiliriz. 7 yaşından sonra bu durum çocuk tarafından gerginlik yaratıcı olarak hatırlansa bile kutlamaların olumlu etkisi ile hatırlanır. İki yaşından öncesi ise daha istenen bir sonuç doğurur. Hiç hatırlanmaz” dedi.

Doğar doğmaz sünnet önerilebilir

Yapılan davranışın amacı konusunda belirsizlik olunca durumun çocuğa nasıl anlatılacağının da zorlaşacağını ifade eden Uzman Klinik Psikolog Leyla Arslan, “Bu yüzden çoğu ailenin istemese bile yaptırmak zorunda kaldığı bu eylemi en tehlikesiz ve kolay biçimde atlatmanın yolu doğar doğmaz olmasıdır” dedi.

3-6 yaş arasında yapılmaması öneriliyor

Uzman Klinik Psikolog Leyla Arslan,sünnet konusundaki önerilerini şöyle sıraladı:

1.Sünnet her yaşta yapılabilmekle birlikte özellikle 3-6 yaş arasında yapılmaması önerilir ve kişilik gelişimine zarar vermemesi ve psikolojik travma oluşturmaması nedeniyle yeni doğan bebekler sünnet için en uygun adaydır.

2. Sünneti çocuğa anlatırken, yaşı dikkate alınmalıdır. Birçok çocuk pipisinin tamamen kesileceğini düşünüp korktuğunu söylemiştir. O halde “Kesme sözcüğünü kullanmamalı, sağlığı için gerekli bir durum olduğu açıklanmalı ve nerede ne zaman olacağı, acısının ne kadar olacağı abartılmadan anlatılmalıdır ve çocuğa güven verilmelidir.

3.Sünnet konusunda bilgi vermeme veye yanlış bilgi vererek heyecanlandırma ya da çocuğun arkadaşları tarafından korkutulması çocuğu kaygılandırır.

Gerginlik ve ağlamalar görülebilir

Uzman Klinik Psikolog Leyla Arslan,sünnetle ilgili gerginlik ve ağlamalar, alt ıslatma korkulu rüyalar görme, evden kaçma isteği, ağaca çıkıp inmeme, parmak emmek, bulunmamak için bir yerlere saklanmak gibi küçük yaşlara ait regresyon davranışlar görülebileceğini ifade etti.

Aileler bu uyarılara kulak verin

Uzman Klinik Psikolog Leyla Arslan,ailelere önerilerini şöyle sıraladı:

“Sünnet tarihine çocukla birlikte karar vermek ama süreci uzun tutmamak gerekir.

Çocuğu rahat hissettirmek ve sizinle iş birliği yapmasına imkan sağlanmalıdır. “Seninle doktora gideceğiz. Doktor amca pipinin ucunu pamukla temizleyecek, biraz acı duysan da bu çabuk geçecek, sonrada istersen kutlama yaparız” şeklinde bir açıklama yapılabilir.

Çocuğa duygularını, korkularını anlattırmak, derecesini öğrenmek, mümkün olduğu kadar acı duygusunu abartmasını engellemeye çalışılmalıdır.

“Korkacak ne var!” diyerek çocuğun duygusunu reddetmemek gerekir. Çocuk anlaşılmadığını düşünür, sünnet konusunu çok sık konuşmak da gerginliğini arttırır.

Ebeveynler de sakin olmalıdır ve aşırı kaygılanmamalıdır.

Bazı çocuklar arkadaşlarını ister, bazı çocuklar da tören ister.

Çocuğa hasta muamelesi yapılmamalı.

Sünnet sonrası çocuğun günlük hayata erken dönmesine özen gösterin.

Onun istemediği kişilere, bilgi vermeyin ve törene çağırmayın.

Asla pipi konusunda şaka yapmayın.

3-6 yaş arasında sünnet etmek zorunda kalınırsa daha hassas ve travma yaratmayacak şekilde davranmaya özen gösterilmelidir.”

Anahtar Kelimeler:
yaş arası sünnet travma nedeni
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İşlenmiş et ürünleri kanser riskini arttırıyor
İşlenmiş et ürünleri kanser riskini arttırıyor
TÜRKİYE SİGARA KULLANIMINDA DÜNYA DÖRDÜNCÜSÜ
TÜRKİYE SİGARA KULLANIMINDA DÜNYA DÖRDÜNCÜSÜ
Yaz Aylarında Çillerin Artışını Nasıl Önlersiniz?
Yaz Aylarında Çillerin Artışını Nasıl Önlersiniz?

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    0530 450 16 01

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim