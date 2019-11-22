18 yaş altı gençleri bekleyen büyük tehlike!

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde en büyük sağlık problemlerinden biri fazla kilolar. Sağlık Bakanlığı'nın tüm ortaokul ve liselerde yaptığı araştırmaya göre, 10-14 yaş grubu erkek öğrencilerin yüzde 20'si fazla kilolu, yüzde 13'ü ise şişman. Kız öğrencilerin ise yüzde 19'u fazla kilolu, yüzde 7,8'i şişman bulundu. 15-18 yaş aralığındaki gençlerin yüzde 10'luk kısmı şişman olarak belirlendi.

Gençlerdeki düzensiz beslenme ve abur cubur alışkanlıklarının şişmanlık düzeyini artırdığını söyleyen Diyetisyen Melda Demiröz, çok basit yöntemlerle kilo alımının önüne geçileceğini söyleyerek 18 yaş altı gençlerin spor aktivitelerine ağırlık vermesi gerektiğini belirtti.

Öncelik spor!

Spor yapma alışkanlığı genç yaşta edinilmeli. Gençler yüzme, basketbol, tenis, zumba, pilates, bisiklet gibi spor dallarından mutlaka sevdikleri bir veya birkaçını bulup onun peşinden gitmeliler. Sporsuz bir zayıflama düşünülemez.

Popüler ve şok diyetlerden uzak durun!

Unutulmaması gerekir, diyet sadece kişiye özeldir. Özellikle de bu yaşlarda yapılan çok düşük kalorili diyetler, kas oranının azalmasına, hızlı-kilo alıp vermeye, metabolizmanın yavaşlamasına, yeme bozukluklarına, vücut gelişiminin durmasına ve daha pek çok soruna sebep olabilir. Dikkat edilmesi gerekir.

Beslenme alışkanlıklarını düzeltin!

Genç yaşta edinilen iyi alışkanlıklar da, kötü alışkanlıklar da hayatın geri kalanında bireylere eşlik eder. Aşırı tatlı, abur cubur, hamur işleri, kızartma ve fast food türü yiyecekler tüketiliyorsa bu alışkanlıkları olabildiğince azaltmayı ve ızgara-ev yemekleri tüketimine, tam tahıllı karbonhidrat tüketimine geçilmelidir. Birey nasıl alışırsa öyle gider.

Kahvaltısız güne başlamayın!

Kahvaltı günün en önemli öğünü ve bu öğünü tüketmemek, metabolizmanın yavaşlamasına, günün ilerleyen saatlerinde daha fazla miktarda besin tüketimine sebep olur. Bu yüzden kahvaltısız güne başlamamak gerekir.

Sağlıklı beslenme, düzenli öğün!

Her gün düzenli olarak sağlıklı yiyeceklerden oluşan kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği ve ara öğünler tüketilmesi gerekir. Yeterli ve dengeli beslenildiğinde abur cubur tatlı gibi sağlıksız şeyler tüketme eğilimi azalır ve zaten kilo problemi ortadan kalkar.

Beslenme günlüğü tutun!

Gençler internet üzerinden blog olarak veya bir ajanda edinerek düzenli olarak günlük ne yediklerini yazmalılar. Bunları görmek, nerede yanlış yapıldığını ve daha kontrollü olmayı sağlar.

Mutlaka bir uzmandan destek alın!

Sağlıklı beslenme başlı başına eğitim gerektiren bir konu. Bu doğrultuda beslenme uzmanlarına başvurulması gerektiğini hatırlatan Diyetisyen Melda Demiröz,

"Kilo vermeyi hedefleyen gençlerin ideal kilo aralığını öğrenmeleri, bulundukları yaşa göre günlük minimum tüketmeleri gereken süt ürünü, et ürünü, ekmek grubu, meyve-sebze grubu, maksimum tüketmeleri gereken şeker-tuz miktarını öğrenmeleri gerekiyor. Buna göre hareket etmeleri gençlerin sağlığı açısından çok önemli. Bu noktada aileyle beraber bir beslenme uzmanından destek almak işi oldukça kolaylaştıracak. Unutmasınlar, gelişme çağındalar. İdeal kiloya ulaşmak ve korumak için zorlayıcı zayıflama diyetlerine değil, hareketli bir yaşamla desteklenen dengeli-düzenli beslenmeye ihtiyaçları var" ifadelerini kullandı.

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