170 Kiloluk Habibe Teyze’nin Yaşam Aşkı

Urla’nın Demirci Köyü’nde ailesiyle birlikte yaşayan Morbit Obez Habibe Apak’ın (74) aşırı kiloları onu yatağına bağımlı hale getirdi. Tedavi olmak için hastaneye gidemeyen ve zamanla solunum sıkıntısı ve böbrek rahatsızlıkları baş gösteren Habibe Teyze, ayaklarında şişlik ve ağrılar nedeniyle zorlu günler geçiriyordu. Dahiliye Uzmanı Dr. Cüneyt Hayretdağ ve Uzm. Diyetisyen Çağrı Sevgel’in başladığı tedavinin ardından iyileşme sürecine giren Hayriye Teyze, ayağa kalkıp özgürce evinden çıkabileceği günleri iple çekiyor. Eşinin de desteğiyle uyguladığı diyet programı sayesinde kısa zamanda 10 kilo vermeyi başaran Habibe Apak, ev tipi solunum cihazı yardımıyla daha rahat nefes alıp verebiliyor.

CİHAZ YARDIMIYLA OKSİJEN DESTEĞİ SAĞLANIYOR

Habibe Teyze’yi evinde ziyaret eden Dr. Cüneyt Hayretdağ, hastanın aşırı kiloları nedeniyle güçlükle nefes aldığını belirterek, “Hastamızda Obezite Hipoventilasyon Sendromu olarak adlandırdığımız solunum yetmezliği tablosu gelişmiş. Gerekli tedavileri planlanan hastaya cihazla oksijen desteği sağlanıyor. İlaçlarını düzenli kullandığı ve diyetine uyduğu sürece hızla iyileşeceğini düşünüyorum” dedi. Hayatı çok sevdiğini belirten Habibe Apak, tek başına işlerini yapabildiği günleri özlediğini söyledi. Apak, yardımları için Dr. Hayretdağ ve Diyetisyen Sevgel’e teşekkür etti.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

(BSHA)