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1,5 yıl elektronik sigara içen gencin akciğer filmi şoke etti

ABD'de 18 ay elektronik sigara kullanan bir genç, akciğerlerinde ortaya çıkan gizemli bir hastalıkla karşı karşıya kaldı.

1,5 yıl elektronik sigara içen gencin akciğer filmi şoke etti

ABD'de 18 ay elektronik sigara kullanan bir genç, akciğerlerinde ortaya çıkan gizemli bir hastalıkla karşı karşıya kaldı.

13 Eylül 2019 Cuma 11:29
1,5 yıl elektronik sigara içen gencin akciğer filmi şoke etti

Illinois eyaletinde yaşayan 18 yaşındaki Adam Hergenreder şu anda 70 yaşında bir kişinin akciğerlerine sahip.

Geçen ay hastaneye kaldırılan ve durumunu öğrenen genç öğrenci, “Bu küçük aletin ciğerlerime yaptığı şeyi düşünmek korkutucu” dedi.

CNN’in haberine göre; Adam, ABD’de elektronik sigara kaynaklı gizemli akciğer hastalığına yakalanan ve çoğu geçen yaştaki yüzlerce kişiden sadece biri. Fakat doktorlar, bu hastalığa neyin yol açtığını henüz tespit edebilmiş değil.

ABD’de elektronik sigaralarla ilgili bir düzenleme yapılması yolunca çağrılar artarken, Başkan Donald Trump Yönetimi, tütün dışında diğer tüm aromalı e-sigara likitlerini yasaklamaya hazırlanıyor.

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