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1,5 ton kokmuş tavuk eti ele geçirildi

Mersin'de, kokmuş, hijyen ve sağlık koşullarını yerine getiremeyenn 1,5 ton tavuk etini piyasaya sürmeye hazırlanan 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı

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1,5 ton kokmuş tavuk eti ele geçirildi

Mersin'de, kokmuş, hijyen ve sağlık koşullarını yerine getiremeyenn 1,5 ton tavuk etini piyasaya sürmeye hazırlanan 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı

29 Ağustos 2018 Çarşamba 10:52
1,5 ton kokmuş tavuk eti ele geçirildi

Mersin'de, kokmuş, hijyen ve sağlık koşullarını yerine getiremeyenn 1,5 ton tavuk etini piyasaya sürmeye hazırlanan 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı

Mersin'e bağlı merkez ilçelerden Akdeniz ilçesinde kaçak yollarla kesilip, tüketilmek üzere piyasaya sunulmya hazırlandığı tespit edilen 1,5 ton kokmuş tavuk eti ele geçirildi.

Akdeniz Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, Yeni Mahalle'de devriye görevi yaparken, bir apartmanın bodrum katında bulunan depoya bir araçtan poşetler içerisinde et taşındığını gördü. Polisin haber vermesi üzerine olay yerine gelen  Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sağlıksız ve hijyenik olmayan koşullarda taşınan ve hijyen kurallarına uyulmadan çuval ve poşetlere doldurulup tek odalı bir depoda yine uygunsuz koşullarda saklanan 1,5 ton tavuk eti ele geçirdi.

Fatura, irsaliye, kesim raporu veya veteriner raporu olmadığı tespit edilen etlere el konuldu. Tarım ve Orman İl ve İlçe Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemede etlerin tavuk eti olduğu belirlendi.

Tüketime sunulmaya hazırlanıldığı anlaşılan etler, kokmuş olması, hijyen ve sağlık şartlarını taşımaması nedeniyle Mersin Büyükşehir Belediyesine ait Atık Bertaraf Tesisine götürülerek imha edildi.

Diğer taraftan polis ekipleri de etlerin sahibi olduğu belirlenen Ahmad Maher A, Ahmad S. ve İbrahim B'yi gözaltına aldı.

Anadolu Ajansı

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Son Güncelleme: 29.08.2018 10:57
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ton kokmuş tavuk eti ele geçirildi
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