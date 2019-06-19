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1 top lokma 80 kalori!

Son günlerde özellikle gençler arasında popülerliğini artıran lokma, artık bir çok yerde karşımıza çıkıyor.1 top lokmanın ortalama 80 kalori olduğunu belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Özden Örkçü, lokmaseverleri uyarıyor!

1 top lokma 80 kalori!

Son günlerde özellikle gençler arasında popülerliğini artıran lokma, artık bir çok yerde karşımıza çıkıyor.1 top lokmanın ortalama 80 kalori olduğunu belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Özden Örkçü, lokmaseverleri uyarıyor!

19 Haziran 2019 Çarşamba 09:43
1 top lokma 80 kalori!

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Özden Örkçü, sevilen tatlılar arasında yer alan lokma tatlısının doğru tüketimi hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

“Daha çok gençlere hitap eden lokma tatlısını kilo problemi - kronik hastalığı olanlar, kızartma ya da şerbetli tatlılar tüketmesi kesinlikle yasak olan kişiler nasıl tüketmeli?” diyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Özden Örkçü, şu bilgileri verdi:

1 top lokma: 80 kalori

“1 top lokmanın yaklaşık olarak 15-16 gram olduğunu düşünürsek, kızartılmasıyla şerbetlenmesiyle beraber 77-80 kaloriyken, çikolata sosları işin içine girince bu değer 98-100 kaloriye kadar çıkabiliyor” diyen Örkçü, “5-6 top lokma tüketen birisi için günlük alması gereken enerji ihtiyacının üçte birini kullandı diyebiliriz” şeklinde konuştu.

Porsiyon kontrolünü elden bırakmayın!

Sağlıklı beslenme ya da diyet konusunda üzerinde durulan şeyin “porsiyon kontrolü” olduğunu vurgulayan Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Özden Örkçü, sözlerini şöyle tamamladı:

“Diyetinizde kalori açığı sağlayıp kilo vermenizi sağlamak için bu tür atıştırmaktan uzak tutsak da ‘ödül’ olarak adlandırdığımız, güzel şekilde kilo verdikten sonra ‘Ne yemek istiyorsun?’ sorusunun cevabı lokma da olabilir. O yüzden porsiyon kontrolünü de sağlayıp sonrasında da fiziksel aktivitenizi ve egzersizinizi yaptığınız takdirde gönül rahatlığıyla tüketmiş, hatta aldığınız kaloriyi çoktan yakmış olabilirsiniz.”

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Anahtar Kelimeler:
top lokma kalori
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