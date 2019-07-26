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1 BARDAK MADEN SUYUYLA GELEN 10 FAYDA…

Bunaltıcı yaz sıcaklarında susuzluğu giderip serinletmede önemli bir alternatif olan maden suyu, sağlık açısından da birçok fayda sağlıyor. Acıbadem Altunizade Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Şengül Sangu Talak, buna karşın maden suyu tüketiminde bazı noktalara dikkat edilmesi gerektiğini belirterek “Maden suyu yüksek oranda tuz içerdiği için hipertansiyonlu hastalarda, böbrek hastalığı olanlarda ve hamilelerde, kişinin durumuna göre sınırlama getirilmelidir. Sağlıklı bireyler de günlük 2 su bardağını geçmemelidir” diyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Şengül Sangu Talak, maden suyunun 10 faydasını ve toplumda çoğunlukla birbirine karıştırılan sodadan farkını anlattı; önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

1 BARDAK MADEN SUYUYLA GELEN 10 FAYDA…

Bunaltıcı yaz sıcaklarında susuzluğu giderip serinletmede önemli bir alternatif olan maden suyu, sağlık açısından da birçok fayda sağlıyor. Acıbadem Altunizade Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Şengül Sangu Talak, buna karşın maden suyu tüketiminde bazı noktalara dikkat edilmesi gerektiğini belirterek “Maden suyu yüksek oranda tuz içerdiği için hipertansiyonlu hastalarda, böbrek hastalığı olanlarda ve hamilelerde, kişinin durumuna göre sınırlama getirilmelidir. Sağlıklı bireyler de günlük 2 su bardağını geçmemelidir” diyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Şengül Sangu Talak, maden suyunun 10 faydasını ve toplumda çoğunlukla birbirine karıştırılan sodadan farkını anlattı; önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

26 Temmuz 2019 Cuma 09:48
1 BARDAK MADEN SUYUYLA GELEN 10 FAYDA…

Kemikleri güçlendiriyor

Maden suyunun düzenli tüketimi kemik sağlığını geliştiriyor; kadınlarda görülen menopoz sonrası kemik yoğunluğunun azalması (osteoporoz) gibi hastalıkların önlenmesinde fayda sağlıyor. Aynı zamanda magnezyum içeriğiyle kas performansını koruyor.

Kötü kolesterolü düşürüyor

Yapılan bilimsel çalışmalar maden suyunun, magnezyum ve potasyum içeriği sayesinde kötü kolesterolü düşürücü etkisini olduğunu ortaya koyuyor.

Sindirime yardımcı oluyor

Özellikle ağır yemekler sonrasında ya da yemeği fazla kaçırmışsak imdadımıza yetişen maden suyu sülfat içeriği sayesinde pankreastan amilaz salgısını artırarak sindirime yardımcı oluyor.

Cildi güzelleştiriyor

Maden suyu zengin mineral içeriği ile cilt sağlığını korumak için de önemli katkıda bulunuyor; cildi nemlendiriyor ve kırışıklıkları geciktiriyor.

Romatizmaya iyi geliyor

Beslenme ve Diyet Uzmanı Şengül Sangu Talak “Maden suyu romatizma ve artrit ile ilgili enflamasyonların azaltılmasına yardımcı olur” diyor.

Böbrekleri koruyor

İçeriğinde bulunan bikarbonat, klorid, potasyum ve sodyum eloktrolitleri dehidratasyonu engelleyerek su emilimini sağlıyor. Ayrıca yapılan çalışmalar; kalsiyum oksalat konsantrasyonunu azaltarak böbrek taşı riskini düşürücü etkisi yaptığını gösteriyor.

Sıvı ve elektrolit kaybını yerine koyuyor

Vücut sıvılarında yer alan elektrolitler; kalp, sinir ve kas fonksiyonlarının düzenli çalışmasını sağlıyor. Sıcak yaz günlerinde terle kaybedilen sıvı ve elektrolit kayıplarının yerine konulmasında sağlıklı bir tercih olarak öne çıkan maden suyu, içeriğinde bulunan bikarbonat, klorid, potasyum ve sodyum sayesinde terleme ile kaybedilen mineralleri yerine koyuyor.

Kas kramplarını önlüyor

Özellikle de sporcularda egzersiz sırası ve sonrasında kaybedilen sıvı ve elektrolit kaybına karşı önemli fayda sağlayan maden suyu, magnezyum içeriğiyle kas kramplarını önleyerek performansı koruyor.

Yüksek tansiyonla savaşıyor

Maden suyu zengin magnezyum içeriği sayesinde yüksek kan basıncının düzenlenmesinde katkı sağlıyor. Yapılan bir çalışma; günde 1 su bardağı maden suyu tüketen bir hipertansiyon hastasında kan basıncının normal düzeye gerilediğini gösteriyor.

Tatlı krizini önlüyor

Beslenme ve Diyet Uzmanı Şengül Sangu Talak “Maden suyu magnezyum içeriği sayesinde insülin hormonunun duyarlılığını artırarak kan şekerinin dengelenmesine katkı sağlamaktadır” diyor.

Maden suyu ile soda farklı içecekler!

Beslenme ve Diyet Uzmanı Şengül Sangu Talak, “Toplumumuzda sıkça birbirine karıştırılan maden suyu ile soda aslında farklı içecekler. Soda; içilebilir nitelikteki herhangi bir suya karbondioksit ve sodyum eklenmesiyle oluşur. Sodada sodyum haricinde zengin mineraller bulunmazken, maden suyu yer alının çeşitli katmanlarından kendiliğinden veya uygun yöntemlerle çıkarılır ve dengeli bir mineral örüntüsüne sahiptir. Ayrıca meyveli soda adıyla geçen gazlı içecekler yapay katkı maddeleri, renklendirici ve yapay tatlandırıcı içerebildiğinden tüketilmemelidir. Meyveli soda yerine maden suyuna taze sıkılmış meyve suyu veya taze meyve parçaları ile doğal aroma ilave edilerek yaz aylarında serinletici bir alternatif elde edilebilir. Ancak burada eklenen meyve suyu miktarına enerji açısından dikkat edilmelidir. Kalorisiz olan maden suyunu yüksek enerjili bir içeceğe dönüştürmekten kaçınılmalıdır” diyor.

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