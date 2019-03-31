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“Yeni hastanelerle birlikte 25000 kişi istihdam edilecek!”

Sağlık Bakanı Fahrettin koca 2019 yılı istihdamlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yeni hastanelerin yeni istihdam kapıları olacağını söyleyen bakan sayı 2019’da 25000 olacak dedi.

“Yeni hastanelerle birlikte 25000 kişi istihdam edilecek!”

Sağlık Bakanı Fahrettin koca 2019 yılı istihdamlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yeni hastanelerin yeni istihdam kapıları olacağını söyleyen bakan sayı 2019’da 25000 olacak dedi.

31 Mart 2019 Pazar 08:25
“Yeni hastanelerle birlikte 25000 kişi istihdam edilecek!”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Anadolu Ajansı Muhabiriyle yaptığı söyleşide yeni hastaneler açıldığını, sadece Ankara bİlkent Şehir Hastanesinde 12000 kişinin çalışacağını söyledi. Toplamda 25000 kişilik sağlık çalışanı istihdam edeceklerini belirten Koca Nisan ayı itibariyle duyuruların yapılacağını açıkladı ve şunları kaydetti:

"Hemşire, ebelik ve yardımcı personel ile ilgili, biz her gün yeni hastaneler açıyoruz. Bu açılan hastaneler nedeniyle bizim önümüzdeki aylar, ihtiyaçlarımız zaten söz konusu olacak. Sadece Bilkent'te çalışacak kişi sayısı 12 bin olacak. Bunun 7 bini sağlık personeli. Şu an 4 bin kişi çalışıyor. Önümüzdeki ayda bununla ilgili bir planlama yapılıyor. İlanlar bu çerçevede yapılmış olacak."

Ankara Numune Hastanesi Yıkılıp Yerine AVM mi yapılacak?

Bakan Fahrettin Koca Ankara Numune Hastanesinin yıkılacağı ve yerine alışveriş merkezi yapılacağı iddialarını ise şöyle yanıtladı:

"Biz yeni dönemde şöyle bir yaklaşım içindeyiz; var olanın eski yerine daha büyük devasa binalar yapan değil ama yine sağlık hatta eğitimle ilgili, özellikle AMATEM, ÇEMATEM, BAHAR (Bağımlı hastalar için rehabilitasyon) gibi polikliniğin yapılabildiği, acil işlemlerin yapılabildiği, yine sağlık konseptli büyük yapıların olmadığı bir çerçevede değerlendireceğiz." diye konuştu.

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