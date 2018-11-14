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Süleyman Bülbül : KPSS'de Yüksek Puan Alan Gençlerimiz Bile Atama Korkusu Yaşıyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Yüksek Komisyonu Üyesi Avukat Süleyman Bülbül Sağlık Bakanlığı'ndan atama bekleyen binlerce gencin mağduriyetlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dile getirdi.

Süleyman Bülbül : KPSS'de Yüksek Puan Alan Gençlerimiz Bile Atama Korkusu Yaşıyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Yüksek Komisyonu Üyesi Avukat Süleyman Bülbül Sağlık Bakanlığı'ndan atama bekleyen binlerce gencin mağduriyetlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dile getirdi.

14 Kasım 2018 Çarşamba 21:36
Süleyman Bülbül : KPSS'de Yüksek Puan Alan Gençlerimiz Bile Atama Korkusu Yaşıyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Yüksek Komisyonu Üyesi Avukat Süleyman Bülbül Sağlık Bakanlığı'ndan atama bekleyen binlerce gencin mağduriyetlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dile getirdi.

Yüksek KPSS puanı alan gençlerin bile atama korkusu yaşadığını söyleyen Aydın Milletvekili Avukat Süleyman Bülbül Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda söz alarak şunları söyledi;

Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev yapmak isteyen, hemşire, sağlık görevlisi, acil tıp ve sağlık bakım teknisyenleri ek atama bekliyor. Hastanelerde kadro eksikliği nedeniyle verilen hizmette büyük aksamalar yaşanıyor. Yetersiz personel sayısı, halihazrda çalışan sağlık emekçilerinin omuzuna youğun çalışma saati ve fazla mesai olarak yükleniyor. Bu durumda 600 bin mezun gencimiz boşta bekliyor hem de sağlık personelimiz yıpranmış oluyor. KPSS'den yüksek puan alan gençlerimiz bile acaba atanacak mıyım korkusuyla yaşıyor. Hem sağlık hizmetlerinin aksamaması hem de gençlerimizin hak ettiği kadroyu alabilmesi için Sağlık çalışanlarına acil istihdam yaratılmlası gerekiyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya sormak istiyorum. Sağlık çalışanı gençlerimiz için atama yapılacak mı?" ifadelerini kullandı.

Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmanın görüntüleri resmi twitter hesabında paylaşarak "Sağlık Bakanlığı’ndan atama bekleyen gençlerimizin sesi olduk. Sırada 3600 ek gösterge, İntibak Yasası ve EYT var. Yurttaşlarımızın haklı taleplerinin takipçisi olmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

İşte Süleyman Bülbül'ün TBMM Genel Kurulu konuşması;

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 14.11.2018 22:04
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