Sonuçlar Açıklandı: KPSS 55 Puan ile Atama Yapıldı-2 Kadroya Başvuru Olmadı

Bozok Üniversitesi sözleşmeli kamu personeli alımı başvuru sonuçları açıklandı.

Yozgat Bozok Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada sözleşmeli sağlık personeli alımı başvuru sonuçlarının ve atamaya hak kazanan adayların listesi erişime açıldı. Açıklama şu şekilde;

1 NOLU İLANA BAŞVURU OLMAMIŞTIR

2 NOLU İLAN.

3 NOLU İLANA BAŞVURU OLMAMIŞTIR

5 NOLU İLAN.

6 NOLU İLAN.

7 NOLU İLAN.

8 NOLU İLAN.

9 NOLU İLAN.

10 NOLU İLAN.

11 NOLU İLAN.

13 NOLU İLAN.

14 NOLU İLAN.

15 NOLU İLAN.

16 NOLU İLAN.

17 NOLU İLAN.

18 NOLU İLAN.

19 NOLU İLAN.

20 NOLU İLAN.

21 NOLU İLAN.

22 NOLU İLAN.

23 NOLU İLAN.

24 NOLU İLAN.

26 NOLU İLAN.

27 NOLU İLAN.

28 NOLU İLAN.

29 NOLU İLAN.

30 NOLU İLAN.

31 NOLU İLAN.

33 NOLU İLAN.

34 NOLU İLAN.

35 NOLU İLAN.

36 NOLU İLAN.

37 NOLU iLAN.

YERLEŞTİRİLMEYE HAK KAZANAN ADAYLARIN DİKKATİNE!!!

1- Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı tasdikli sureti,

2- Başvuruda verilen belgelerin asılları (Sertifika ve çalışma belgesi),

3- Son 6 ay içinde çekilmiş, mevzuata uygun altı adet fotoğraf,

4- Adli sicil kaydı belgesi,

5- 3 (Üç) adet doğru ve eksiksiz olarak doldurulmuş Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Kesinlikle bilgisayar ortamında doldurulacaktır)

6- Askerlik durum belgesi,

7- Sonuçlar web sayfamızda ilan edildiğinden ayrıca adaylara tebligat gönderilmeyecektir.

8- 11/05/2018 tarihine kadar ilan edilen sonuçlara itiraz edenlerin başvuruları değerlendirilecek olup, bu tarihten sonra yapılan itirazlar işleme alınmayacaktır.

NOT: Yerleşmeye hak kazanan adaylar başvuruda istenen evrakları 15/05/2018 Salı günü saat 17:00'ye kadar teslim edeceklerdir. (Posta yoluyla gönderilecek evrakların gecikmesinden Üniversitemiz sorumlu değildir.)

55 KPSS İLE YERLEŞTİRME YAPILDI

Yayımlanan ilanda 5 nolu ilanda hemşire kadrosuna en son 55 KPSS puanı ile atama yapılırken 1 ve 3 nolu ilanlara kimse başvuru yapmadı.

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