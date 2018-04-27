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Son Dakika: Hastane Otoparkında Doktora Silahlı Saldırı

Son dakika: İstanbul'da Özel Meditime Cerrahi Tıp Merkezi Otoparkında feci bir olay meydana geldi. Edinilen son dakika bilgilerine göre bazı saldırganlar doktora ateş etti.

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Son Dakika: Hastane Otoparkında Doktora Silahlı Saldırı

Son dakika: İstanbul'da Özel Meditime Cerrahi Tıp Merkezi Otoparkında feci bir olay meydana geldi. Edinilen son dakika bilgilerine göre bazı saldırganlar doktora ateş etti.

27 Nisan 2018 Cuma 19:27
Son Dakika: Hastane Otoparkında Doktora Silahlı Saldırı

Son dakika haberi İstanbul'dan geldi. Edinilen son dakika bilgilerine göre İstanbul'da bir doktora silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi. 

Edinilen son dakika bilgilerine göre Özel Meditime Cerrahi Tıp Merkezi Otoparkına aracını park ettiği esnada Rüstem Üçel isimli çocuk doktoruna kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından saldırı düzenlendi. Alınan son bilgilere göre otoparkta meydana gelen olayda kimliği henüz öğrenilemeyen kişiler, motosikletle gelip doktora ateş etti.

Düzenlenen saldırı sonucu yaralanan doktor Tıp Merkezinde yapılan ilk müdahale sonrası İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Hastaneye sevk edilen doktor tedavi altına alındı.

Olay yerinde inceleme yapan ekiplerin çalışmaları sürüyor. Saldırı sonrası kaçan saldırganların yakalanması için operasyon başladı.

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Son DakikaDoktorÖzel Meditime Cerrahi Tıp MerkeziRüstem üçel
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