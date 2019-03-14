Şehir Hastanesine 7 Kamu Personeli Alımı Yapılacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamalarında önemli değerlendirmelerde bulunmuş ve şehir hastaneleri kapsamında 12 bin personel alımı yapılacağını ifade etmişti. Bakan Koca'nın açıklamalarına göre Bilkent Şehir Hastanesinde 7 bine yakın sağlık personeli olmak üzere toplam 12 bin kişi istihdam edilecek. İşte detaylar...

Şehir hastaneleri bünyesinde binlerce personel alımı yapılacağı ifade edildi. Bu istihdam hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir açıklama yaptı. Bakan Koca açıklamalarında Bilkent Şehir Hastanesinde 7 bine yakın sağlık personeli olmak üzere toplam 12 bin kişinin istihdam edileceğini ifade etti.

ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR

Şehir hastanelerine personel alımı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü aracılığı ile gerçekleştirilecektir. Personel alımlarına ilişkin açık pozisyonlar da belirtildi. Bu pozisyonlar ise şöyle:

664 hasta yönlendirme ve danışma(tıbbi sekreter, resepsiyon, refakat, hasta taşıma), 55 çağrı merkezi görevlisi, 313 oda destek personeli 500 mutfak personeli(aşçı, aşçı yardımcısı, kepçeci, bulaşıkçı, meydancı, depo personeli 978 temizlik personeli (hastane ve hastanede temizlik süreçleri) 450 hastane güvenliği 62 otopark personeli

Sağlık Bakanlığı şehir hastaneleri personel alımı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü aracılığı ile gerçekleştirilecektir. Ancak bu personel alımına ilişkin ilanların ne zaman yayımlanacağı hakkında net bir bilgiverilmedi. Ancak hastanenin faaliyet geçmesi ve diğer bölümlerinin de yapımının tamamlanmak üzere olması nedeniyle alımların kısa bir içinde olması bekleniyor.

İlanlar yayımlandığında adayları sitemiz ve mobil uygulamamız üzerinden anlık olarak haberdar edeceğiz.