Şehir Hastanelerine 17 Bin Personel Alınacak! İlan Ne Zaman Yayınlanacak?

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli 12 bin kamu perosneli alımına ilişkin Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yerleştirmeler yapıldı. Bu bağlamda ÖSYM tarafından 2 bin 243 ortaöğretim, 2 bin 592 ön lisans ve 7 bin 165 lisans düzeyi olmak üzere toplam 12 bin personelin yerleştirmesi yapıldı.

17 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığına 2019 yılında toplam 29 bin personel alımı yapılacağı ifade edilmişti. 12 bin kamu personeli alımı yapıldı ve geriye 17 bin kişilik alım kaldı. Bakan Koca yaptığı açıklamalarında Eylül-Ekim'de de 17 bin 689 olmak üzere 29 bin 689 sağlık personeli alınacağını ifade etmişti.

Ağustos ayının ataması tamamlandı ve diğer atamaların Eylül ayının içinde netleşmesi beklenmektedir.

Sağlık Bakanlığı 17 bin kamu personeli alımına ilişkin ilan yayılandığında adayları sitemiz ve mobil uygulamamız üzerinden anlık olarak haberdar edeceğiz.

9 BİN DOKTOR ALIMI

Bunun yanı sıra Sağlık Bakanlığı tarafından bugün bir ilan yayımlandı. Yayımlanan duyuruda doktor alımı yapılacağı ifade edildi. Bu konuya ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da açıklamalarda bulundu. Bakan Koca açıklamalarında "Bu kapsamda 8 bin 876 tabip, 633 uzman tabip ve 67 yan dal uzman tabibi olmak üzere toplam 9 bin 576 boş kadro için duyurularımızı yaptık.

Dün yerleştirme sonuçları açıklanan 12 bin tabip dışı sözleşmeli sağlık personelimize ve bugün kura başvuruları başlayan 88. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlüsü tabiplerimize başarılar diliyorum. Bu yeni atamalarla daha da güçlenecek olan sağlık ordumuz ile vatandaşlarımıza nitelikli sağlık hizmeti sunmaya devam edeceğiz." ifadlerine yer verdi.

ŞEHİR HASTANELERİNE PERSONEL ALIMI

Sağık Bakanlığı kamu personeli alımlarının yanı sıra şehir hastanelerine de personel alımı yapılıyor. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü üzerinden yayımlanan ilanlar kapsamında Bursa, Ankara, İstanbul ve Yozgat illerinde bulunan şehir hastanelerine personel alımı yapılıyor.

Şehir hasteneleri kapsamında personel alımlarının "Aşçı Yardımcısı, Kasiyer, Satış Danışmanı / Uzmanı, Çamaşırcı (Genel), Şoför-Yük Taşıma, Terzi, İnşaat Teknolojisi Teknisyeni, Büro Memuru (Genel)(Depo Sorumlusu), Beden İşçisi (Genel) ve Temizlik Görevlisi" pozisyonlarında gerçekleştirileceği ifade edildi.

İlana başvurular İŞKUR üzerinden yapılacaktır. İlana online başvuru için adayların İŞKUR'a kayıt yapmaları gerekiyor. Aşağıdaki link üzerinden üyelik sözleşmesi onaylanarak ve gerekli kişisel bilgiler girilerek kayıt oluşturulur. Ardından online başvuru gerçekleştirilebilir.

4 İlde Yer Alan Şehir Hastanelerine Yeni Personel Alımı İçin İş İlanları Yayımlandı!

17 Ağustos 2019 tarihli yeni iş ilanları yayımlandı ve 4 ilde yer alan şehir hastanelerine personel alımı yapılacağı açıklandı. İŞKUR'a kayıtlı işsiz olan kişilerin başvuru yapabileceği iş ilanlarına en az ilköğretim mezunu olan kişilerin başvuru yapabileceği duyuruldu. Yayımlanan ilanların son başvuru tarihleri kadro ve ilan yayımlanma tarihine göre değişmektedir. İşte ayrıntılar.

Türkiye'de bulunan ve yapımı devam eden 4 ildeki şehir hastanelerine personel alımı için yeni ilanlar yayımlanmaya devam ediyor.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yayımlanan iş ilanlarıyla beraber farklı kadrolarda ve 4 ilde istihdam edilmek üzere personel alınacağı duyuruldu.

Yayımlanan ilanlara başvuru yapacak adaylardan istenen genel şartlar ve özel şartlara uygun olmak talep ediliyor.

Başvurular İŞKUR resmi web adresi üzerinden online olarak ya da herhangi bir İŞKUR şubesinden şahsen yapılabilir.

PERSONEL ALINACAK ŞEHİRLER

İŞKUR ile yayımlanan şehir hastanesi personel alımı iş ilanlarında istihdam sağlanacak 4 il şu şekildedir,

"Bursa, Ankara, İstanbul ve Yozgat"

ŞEHİR HASTANELERİ PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

Bursa, Ankara, İstanbul ve Yozgat illerinde yer alan şehir hastanelerine personel alımı kadroları şöyle

"Aşçı Yardımcısı, Kasiyer, Satış Danışmanı / Uzmanı, Çamaşırcı (Genel), Şoför-Yük Taşıma, Terzi, İnşaat Teknolojisi Teknisyeni, Büro Memuru (Genel)(Depo Sorumlusu), Beden İşçisi (Genel) ve Temizlik Görevlisi"

BAŞVURU ADRESLERİ

Aşçı Yardımcısı

HAKA TURİZM VE GIDA İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ

DETAY İÇİN TIKLAYINIZ

Kasiyer

HAKA TURİZM VE GIDA İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ

DETAY İÇİN TIKLAYINIZ

Satış Danışmanı / Uzmanı

HAKA TURİZM VE GIDA İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ

DETAY İÇİN TIKLAYINIZ

Çamaşırcı (Genel)

ANKATEKS TURİZM İNŞAAT TEKSTİL TEMİZLEME SANAYİ VE TİCARET

DETAY İÇİN TIKLAYINIZ

Şoför-Yük Taşıma

ANKATEKS TURİZM İNŞAAT TEKSTİL TEMİZLEME SANAYİ VE TİCARET

DETAY İÇİN TIKLAYINIZ

Terzi

ANKATEKS TURİZM İNŞAAT TEKSTİL TEMİZLEME SANAYİ VE TİCARET

DETAY İÇİN TIKLAYINIZ

Beden İşçisi (Genel)

MEKATRONİK İNŞAAT MÜHENDİSLİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

DETAY İÇİN TIKLAYINIZ

İnşaat Teknolojisi Teknisyeni

TSP YAPI YÖNETİM İŞLETİM VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ

DETAY İÇİN TIKLAYINIZ

Büro Memuru (Genel)(Depo Sorumlusu)

TSP YAPI YÖNETİM İŞLETİM VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ

DETAY İÇİN TIKLAYINIZ

Beden İşçisi (Genel)

EKART ENERJİ YAPI LİMİTED ŞİRKETİ

DETAY İÇİN TIKLAYINIZ

Temizlik Görevlisi

EKART ENERJİ YAPI LİMİTED ŞİRKETİ

DETAY İÇİN TIKLAYINIZ

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA