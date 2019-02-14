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Şehir Hastanelerine 12 bin Personel Alınacak!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nin hasta kabülüne başladığı ifade etmekle birlikte 12 bin personelin istihdam edileceğini açıkladı.

Şehir Hastanelerine 12 bin Personel Alınacak!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nin hasta kabülüne başladığı ifade etmekle birlikte 12 bin personelin istihdam edileceğini açıkladı.

14 Şubat 2019 Perşembe 12:58
Şehir Hastanelerine 12 bin Personel Alınacak!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nin hasta kabülüne başladığı ifade etmekle birlikte 12 bin personelin istihdam edileceğini açıkladı. 

ŞEHİR HASTANELERİNE 12 BİN PERSONEL ALIMI YAPILACAK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şehir hastanelerine yönelik gerçekleştirdiği bilgi alma ve inceleme ziyareti çerçevesinde şehir hastanelerinin çalışma prensiplerine dair bilgiler aktardı. Şehir hastanelerinin bulundukları bölgelerin sağlık üssü olmalarının hedeflendiğini belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastaneye personel alımları konusuna değinerek 12 bin personelin istihdam edileceğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca personel alımlarına dair yaptığı açıklamada Ankara'ya 12 bin sağlık personeli alımı yapılacağını belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca  "Ankara Şehir Hastanesi'nde hasta kabulüne bugün itibariyle başlandı. Bilkent Şehir Hastanesinde 7 bine yakın sağlık personeli olmak üzere toplam 12 bin kişi istihdam edilecek" ifadelerini kullandı.

ALIMLAR NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yapmış olduğu açıklamada alımların ne zaman yapılacağına ilişkin bilgi vermedi ancak ilanın tek bir seferde yayınlanmayacağını tahmin ediyoruz. Ankara Şehir Hastaneleri ve diğer şehir hastanelerine sağlık ve destek personeli alımları Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) yada Sağlık Bakanlığı aracılığıyla gerçekleştirilecek. 

Sağlık Bakanlığı şehir hastaneleri için personel alım ilanı yayımladığı anda haberdar olmak için mobil uygulamamızı telefonunuza indirin ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 14.02.2019 18:05
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