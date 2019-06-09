Şarkı Söyleyen Sağlıkçı İhraç Edilecek !

Zengin, yeni uygulamada kusurlu fiil ve davranışlar; işveren ve amirlerle uyum, ahlaki davranışlar, iş arkadaşlarıyla ve diğer kişilerle ilişkiler, iş kurallarına uyum, mesai düzeni, sağlık kuralları ve kılık kıyafet hususlarının ele aldığını söyledi.

İşverene ve işveren aile üyesine sataşan, kavga eden işçinin ihraç edileceğini ifade eden Zengin, “İşveren ve amirlerle uyum başlığı altında; amirlerle kavga eden, işveren aile üyelerinden birine sataşan personel direkt ihraç edilecek. “Ağırbaşlılığa uymayan” davranışlarda bulunan, amirler tarafından verilen görevlere itiraz eden personelin önce yevmiyesi kesilecek tekrarlanırsa ihraç edilecek. Şarkı söyleyen önce ihtar sonra ihraç edilecek. Ahlaki davranışlar içinde yedi günden fazla hapisle cezalandırılmak da işten atılma gerekçesi olarak sayıldı. İşyerinde şarkı söyleyen personelin de önce ihtar ile uyarılması durumun tekrarlanması halinde işten atılmaya kadar varması dikkat çekti.Hiyerarşiye uymayana önce yevmiye kesintisi sonrasında ise ihraç edilecek. İşyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan eşyaları otuz günlük ücretinin altında bir tutarla ödenebilecek derecede hasara ve kayba uğratan personel hem hasar bedelini ödeyecek hem yevmiyesinden kesilecek. Tekrarlandığı durumlarda ise işten atılacak. Kendisine tahsis edilmeyen araç gereç ve bilgisayarları izinsiz ve amacı dışında kullanan personel ve mesai içinde dinlenen personelin yevmiyesi kesilecek. Yine tekrarlanırsa ihraç edilecek. Üst makamlara bir konunun iletilmesinde hiyerarşik sıraya uymayan personelin yevmiyesi kesilecek, tekrarlanırsa ihraç edilecek.





KİTAP OKUMAK YASAK

Girilmesi ve oturulması yasak yerlere girmek ve oturmak, çalışma saatlerinde kitap, dergi, gazete okumak, elektrik, makine ve tesisatları tamir etmeye çalışmak, görev başında sigara içmek, işten erken ayrılmak, yemek molasına erken çıkmak, giriş çıkışlara ayrılan kapılar dışındaki yerlerden işyerine girip çıkmak, ihtardan yevmiye kesintisine tekrarlanırsa ihraca varan gerekçeler olarak yer aldı. Gözaltına alınmak direkt işten atılma gerekçesi olarak verildi. İşçinin tutulduğu hastalığın tedavi edilmeyecek nitelikte olması bile direkt ihraç gerekçesi olarak sayıldı. Sürekli rapor almak da yevmiye kesintisinden ihraca kadar gerekçe oldu.



MAKYAJ YAPMAK

Kılık kıyafet başlığı altında “dikkat çekecek şekilde makyajlı olarak görev yapmak” önce ihtar, sonra yevmiye kesintisi sonra ihraç gerekçesi sayıldı.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

(BSHA)