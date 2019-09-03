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Sağlıkta, Eylül dönemi iller arası yer değiştirme kurası yayımlandı! 24 branşta 9.675 kadro ilan edildi
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Sağlıkta, Eylül dönemi iller arası yer değiştirme kurası yayımlandı! 24 branşta 9.675 kadro ilan edildi

Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre 2019 Yılı Eylül Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası başladı. İlan Metni ve Münhal Kadrolar yayınlanmıştır. Başvurular 03.09.2019 ile 10.09.2019 (Saat 18:00'e kadar) tarihleri arasında Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacaktır.

Sağlıkta, Eylül dönemi iller arası yer değiştirme kurası yayımlandı! 24 branşta 9.675 kadro ilan edildi

Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre 2019 Yılı Eylül Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası başladı. İlan Metni ve Münhal Kadrolar yayınlanmıştır. Başvurular 03.09.2019 ile 10.09.2019 (Saat 18:00'e kadar) tarihleri arasında Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacaktır.

03 Eylül 2019 Salı 20:40
Sağlıkta, Eylül dönemi iller arası yer değiştirme kurası yayımlandı! 24 branşta 9.675 kadro ilan edildi

Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre 2019 Yılı Eylül Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası başladı. İlan Metni ve Münhal Kadrolar yayınlanmıştır. Başvurular 03.09.2019 ile 10.09.2019 (Saat 18:00'e kadar) tarihleri arasında Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacaktır.

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü sitesinde yapılan duyuruda;

"Başvurular; ekteki takvim çerçevesinde Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacak olup münhal kadrolar göz önünde bulundurularak en fazla on (10) tercih yapılabilecektir. Bu kuraya başvuracak olanlar, PBS üzerinden başvurularını kesinleştirdikten sonra başvuru formunun çıktısını imzalayarak T.C. Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şubesi Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001 Cad. No:9 06800 Çankaya /ANKARA adresinde olacak şekilde kargo ile gönderecekler ya da elden teslim edeceklerdir. Elden teslim etmek isteyenler, evraklarını kendisi veya noter tarafından vekalet verdiği kişi aracılığı ile teslim edecektir. Aksi takdirde evrak teslim alınmayacaktır. Kura başvuru evrakları ilan metninde belirtilen süre içerisinde Bakanlığımıza ulaşmayanların başvuruları geçersiz sayılacaktır" denildi.

Sağlık hizmetinin aksamaması ve etkili personel planlaması yapılabilmesi için kura son başvuru tarihi itibariyle kadrosunun bulunduğu ile son atanma tarihinden itibaren fiilen en az 2 yıl çalışmış olan personelin müracaatları kabul edilecektir.

İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ

Boş kadroları görmek için tıklayın

Tercih başvurusu yapmak için tıklayınız.

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sağlıkta eylül dönemi iller arası yer değiştirme kurası yayımlandı branşta kadro ilan edildi
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