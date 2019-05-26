Sağlıkçılara İstihdam Müjdesi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 29 bin 689 yeni sağlık çalışanının istihdam edilmesi için sürecin başladığını duyurması üzerine bir açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, söz konusu atamalara ilişkin duyuruların Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden ( yhgm.saglik.gov.tr ) takip edilebileceğini söyledi.

Konu ile ilgili açıklamda bulunan Bakan Koca, “İlk etapta 6 bin 835’i hemşire, bini ebe ve 3 bini sağlık memuru olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi kadrolarına toplam 12 bin personel alımı gerçekleştireceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi KPSS ile atanacak olan personelin 10 bini yataklı tedavi kurumlarında, bini temel sağlık hizmetlerinde, bini de acil sağlık hizmetlerinde görevlendirilecek” ifadelerine yer verdi.

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(BSHA)