Sağlık'ta Zimmet Bekleniyor!

KPSS CAFE olarak kamu tarafından yayınlanan tüm iş ilanlarını, gelişmeleri ve duyuruları sizlere anlık olarak ulaştırırken bir diğer taraftan adayların taleplerini iletmek için aracı olmaya devam ediyoruz. Adayların seslerini duyurmalarına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan 12 bin 500 sağlık personeli ataması sonrasında uzayan güvenlik soruşturmaları nedeniyle binlere kişi beklemeye devam ediyor. Bakanlık tarafından bir açıklama yapılmazken adaylar seslerini sosyal medya aracılığı ile duyurmaya çalışıyor.

Sağlın Bakanlığının bu denli yavaş işleyişinin binlerce insanın hayatını etkilediği yadsınamaz bir gerçek olarak ortada duruyor. Bu durum sağlık personellerinin ümitlerini kırmakta ve psikolojik anlamda zor süreç haline gelmektedir. Hem bekleyenleri de değil ailelerini de olumsuz etkilemektedir.

Güvenlik soruşturmalarının bu denli yavaş yapılması hem görev anlamında personel açığı oluşturmakta ve zimmete düşmeyen kişileri zan altına koymaktadır. Birçok haber sitesi ise bu konuda ‘güvenlik soruşturmasına takılanlar ‘ gibi tıklanma sayısı arttırmak için şişirme haber ve asılsız haberler yapmaktadır. Bu haberlerinde zimmete düşmeyi bekleyen kişilerin onurunu zedelemekte, zan altına koymakta ve kişileri psikolojik anlamda olumsuz etkilemektedir. Gerekli merciler tarafında net ve anlaşılır kesin bir dille açıklama yapılmalı ve bu kişilerin kazanılmış haklarının karşılığı ivedilikle verilmelidir.

Sosyal medya üzerinden seslerini duyurmaya çalışan ve bir an önce zimmet bekleyen adayların mesajlarını haberleştirerek seslerini duyurmaya çalışmakla kalmıyor aynı zamanda bu haberimizle birlikte haberimize yapılan yorumları da AKP, CHP ve MHP milletvekillerine ileterek konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşınması adına elimizden geleni yapıyoruz.

İşte #SağlıktaZimmetBitsin etiketi altında yazılan mesajlardan bazıları;

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