Sağlık Personellerine Yıpranma Payı İçin Yeni Açıklama Geldi

Malatya Sağlık-Sen Şubesi Ebeler, Hemşireler ve Anneler Günü vesilesi ile ortak bir kutlama programı düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayında düzenlenen törenine Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş'in yanı sıra sendika yetkilileri, sağlık çalışanları ve çok sayıda aile ile sağlık personeli katıldı.

Malatya Şube Başkanı Mehmet Bingöl'ün açılış konuşmasından sonra kürsüye geçen ve gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, sağlık çalışanlarının dünyanın en kutsal mesleğini yerine getirdiklerinin altını çizerek, "Siz değerli ebelerimizin, hemşirelerimizin ve annelerimizin gününü kutluyorum ve tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Her şartta ve her yerde sağlık personellerinin görevlerinin başında olduklarını ifade eden Memiş, "İşte bu anlayışımızla birlikte Allah'a hamdolsun ki kimsenin olmadığı dönemlerde insanlara şifa dağıtan, 80 milyona dokunan, sağlık çalışanları olarak hizmet ediyoruz. Bu ülkede sağlıkta dönüşümün başlamasıyla birlikte aslında milletin ne olduğunu, millete nasıl değer verildiğini gösteren bir meslek grubuyuz. 2002 yılında sağlıkta dönüşüm başladığında, ülke insanına değer vermek adına, arkadaşlar bu kutsal mesleği yaparken bunun bedelini ödeyen kardeşlerimizde var bunu unutmayız" dedi.

SAĞLIKTA ŞİDDET

Sağlık personellerine yönelik yaşanan şiddet olaylarına da değinen Memiş, bir an önce bu soruna çözüm bulunmasını isteyerek şu ifadeleri kullandı: "Sağlık çalışanlarına el kaldıranlar cezasını bulsun diyor ve sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanları buradan şiddetle kınıyoruz"

YIPRANMA PAYI

500 binden fazla sağlık personelinin büyük bir merakla beklediği sağlık personellerine yıpranma payı ile ilgili de son gelişmeleri aktaran Memiş, 2014 yılında konuyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilettiklerini ve o dönem bürokratlara konuyla ilgili talimat verildiğinin altını çizdi. 4 yıldır yıpranma payının gereğinin halen yerine getirilemediğini de ifade eden Memiş, şu ifadeleri kullandı:

"Her platformda ifade ediyoruz, bu sorunu çözmek zorundasınız diye. Ve bu konuda son adımlar atılıyor. Şu anda yıpranma payı konusu Bakanlar Kurulunda imzaya açıldı. İnşallah seçimlerden önce meclise getirmenin mücadelesini veriyoruz. Ve Allah'ın izniyle sizden aldığımız desteklerle de 550 bin sağlık çalışanımızın tamamına hak ettiği oranda yıpranma payını en kısa zamanda çıkartacağız"

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