Sağlık Personellerine Müjde!

Sağlık personelleri için Yükseköğretim Kurulu (YÖK)'ten müjde gibi bir flaş karar geldi! Tıbbi dökümantasyon ve sekreterlik mezunları artık sağlık teknikeri ünvanını kullanabilecek ve bu unvanla açılan kamu ilanlarına başvuru yapabilecek.

YÖK, aldığı bir karar ile tıbbi dökümantasyon ve sekreterlik mezunlarının sağlık teknikeri ünvanının kullanılmasını sağladı. işte o karar…