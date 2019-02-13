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Sağlık Personellerine Müjde!

Sağlık personelleri için Yükseköğretim Kurulu (YÖK)'ten müjde gibi bir flaş karar geldi! Tıbbi dökümantasyon ve sekreterlik mezunları artık sağlık teknikeri ünvanını kullanabilecek ve bu unvanla açılan kamu ilanlarına başvuru yapabilecek.

Sağlık Personellerine Müjde!

Sağlık personelleri için Yükseköğretim Kurulu (YÖK)'ten müjde gibi bir flaş karar geldi! Tıbbi dökümantasyon ve sekreterlik mezunları artık sağlık teknikeri ünvanını kullanabilecek ve bu unvanla açılan kamu ilanlarına başvuru yapabilecek.

13 Şubat 2019 Çarşamba 10:42
Sağlık Personellerine Müjde!

Sağlık personelleri için Yükseköğretim Kurulu (YÖK)'ten müjde gibi bir flaş karar geldi! Tıbbi dökümantasyon ve sekreterlik mezunları artık sağlık teknikeri ünvanını kullanabilecek ve bu unvanla açılan kamu ilanlarına başvuru yapabilecek.

YÖK, aldığı bir karar ile tıbbi dökümantasyon ve sekreterlik mezunlarının sağlık teknikeri ünvanının kullanılmasını sağladı. işte o karar…

Son Güncelleme: 13.02.2019 18:50
Anahtar Kelimeler:
sağlık personellerine müjde
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Beyhan 12 saat önce

Birde şu yaşlı bakımcılara çare bulsanız iyi olur. Yeriniz yok deniliyor Ama hastanede hemşire ile staj yaptırıyorsunuz enjeksiyon damar yolu öğretiyorsunuz..

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Aslı 12 saat önce

Sağlık bilgi sistemleri teknikerliği nede yapın mağduruz bekliyoruz alım

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MERVE 12 saat önce

SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜNE NEDEN VERİLMİYOR SAĞLIK TEKNİKERİ UNVANI ?

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Sefika 12 saat önce

Biz ortaogretimler nolucaz acaba.bedava calistiriyolar duz.lise mezunalrini

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Fadime 9 saat önce

Bu ünvanı en çok hakeden sağlık kurumları işletmeciliği bölümü

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