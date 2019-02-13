Sağlık Personellerine Müjde!

Sağlık personelleri için Yükseköğretim Kurulu (YÖK)'ten müjde gibi bir flaş karar geldi! Tıbbi dökümantasyon ve sekreterlik mezunları artık sağlık teknikeri ünvanını kullanabilecek ve bu unvanla açılan kamu ilanlarına başvuru yapabilecek.
YÖK, aldığı bir karar ile tıbbi dökümantasyon ve sekreterlik mezunlarının sağlık teknikeri ünvanının kullanılmasını sağladı. işte o karar…
Birde şu yaşlı bakımcılara çare bulsanız iyi olur. Yeriniz yok deniliyor Ama hastanede hemşire ile staj yaptırıyorsunuz enjeksiyon damar yolu öğretiyorsunuz..
Sağlık bilgi sistemleri teknikerliği nede yapın mağduruz bekliyoruz alım
SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜNE NEDEN VERİLMİYOR SAĞLIK TEKNİKERİ UNVANI ?
Biz ortaogretimler nolucaz acaba.bedava calistiriyolar duz.lise mezunalrini
Bu ünvanı en çok hakeden sağlık kurumları işletmeciliği bölümü