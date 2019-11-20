Sağlık Personeli Alımları için Mülakat ve KPSS Kararı!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap tarafından "sözleşmeli sağlık personeli alımlarının sözlü mülakatla yapılmasına ilişkin verdiği soru önergesi cevaplandı. Sağlık Bakanlığı tarafından verilen cevapta sağlık personeli alımlarında mülakat olmayacağı alımların KPSS Puanına göre yapılacağı belirtildi.

Kütahya Milletvekili Sayın Ali Fazıl KASAP tarafından verilen "Sözleşmeli sağlık personeli alınılarmın sözlü mülakatla yapılmasına ilişkin" 7/12228 esas numaralı yazılı soru önergesinin cevabıdır.

Ali Fazıl Kasap tarafından TBMM'ne sunulan soru önergesinde yer alan sorular şöyle;

Bakanlığına 663 sayılı KHK'nın 45/A maddesi uyarınca, sözlü sınava dair usul ve esasları belirlemiş buna dair açıklama Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından sözleşmeli sağlık personeli ahmlarmuı bundan sonra sözlü mülakat ile yapılacağı belirtilmiştir.

Bu bağlamda:

SORU 1- Sözleşmeli sağlık personeli alımlarınm sınav dışında ayrıca mülakata tabi tutulması liyakat ilkesini ortadan kaldırmakta ve torpili akla getirmektedir. Bakanlık olarak sözlü mülakat uygulamasından vazgeçecek misiniz?

SORU 2- Sağlık personeline mülakat yapılacağı düşünüldüğünde liyakat kriterlerine neye göre belirleyeceksiniz?

SORU 3- Bakanlık olarak konu ile ilgili bir açıklama yapmayı ve bu yanlış karardan dönmeyi düşünüyor musunuz?

BAKANLIK TARAFINDAN VERİLEN CEVAPLAR ŞÖYLE;

CEVAP 1-2-3- 663 sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Sözleşmeli sağlık personeli istihdamı başlıklı 45/A maddesinin; Birinci fıkrasmda; Bakanlık ve bağlı kuruluşları, merkez teşkilatları hariç Olmak üzere ve öncelikle personel istihdamında güçlük çekilen yerlerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 öncü maddesinin (B) fılcıası uyannca ilgili mevzuat gereği kum ile atanması öngörülenler dışında 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfi kapsamında yer alan unvanlarla vize edilmiş pozisyonlarda bu maddede öngörülen şartlarla sözleşmeli personel istihdam edebileceği,

İkinci fıkrasında ise; bu kapsamdaki sözleşmeli sağlık personelinin Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre Bakanlık ve bağlı kuruluşlarına Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından yapılacak yerleştirme ile atanabileceği gibi pozisyon ve ihtiyaç durumuna göre KPSS puanı esas alınarak Bakanlık tarafından yapılacak sözlü sınavla da atama yapılabileceği, sözlü sınav ve yerleştirmeye ilişkin usul ve esaslarm Bakanlıkça belirleneceği düzenlenmiştir.

663 sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Karamamenin 45/A maddesine dayanılarak Bakanlığımızca hazırlanan "Sözleşmeli Sağlık Personeli Yerleştirme İle Sözlü Sınav Usul ve Esasları" kapsamında oluşturulan Merkez Sınav Komisyonu tarafından, bu kapsamdaki sözleşmeli sağlık personelinin Bakanlığa KPSS sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak yerleştirme ile atanmasına karar verilmiştir.

Konuya gösterilen ilgiye teşekkür ederim.



