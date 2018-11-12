Sağlık Personeli 40 Bin Kadro İstiyor!

Sağlık bölümlerinden mezun olan vatandaşlar, devlet memurluğu olarak sağlık alanında hizmet vermek için daha fazla atama talebinde bulunuyor. Sağlık Personeli olarak hizmet vermek isteyen memur adayları bu taleplerini sosyal medya platformları üzerinden dile getirmeye devam ediyor. En çok kullanılan ve son günlerde yetkililere ulaşmak için kullanılak, devlet yöneticilerine seslerini duyurmak isteyenler tarafından etkiketler ve hashtag'ler ile Twitter üzerinden taleplerini iletmeye çalışıyorlar.

#Sağlığa40BinKadro etiketi ile seslerini duyurmaya çalışan adayların mesajlarından bazıları şöyle;

"Saglikta büyümek istiyorsak daha cok hastane daha cok ambulans daha cok saglik personeli gerekir bunun ilk adimi ise #Sağlığa40BinKadro"

"Sağlığa acil atama bekliyoruz. Diplomalı işsiz olmak çok zor. Sağlığa dokunan elleri es geçmeyin bizleri işimize kavuştursun"

"#Sağlığa40binkadro sayın bakanım Gelişmekte ve büyümekte olan ülkemizde sağlık hizmetlerinin daha kaliteli verilmesi halkımızın mağdur olmaması için atama bekleyen sağlıkçıların alanlarında istihdamı çok önemlidir. Lütfen sesimizi duyun"

"Patoloji teknikerlerinin önü açılsın.. Kpss puanları düşürülsün... Kontenjanlar yükseltilsin.. Atama yapılsın!!! Herkes kendi bölümlerinde çalışsın. Bizim yerlerimizde başka bölümdeki çalışanlar kaydırilsin .... Emeklerimizin karşılığını istiyoruz!!!!"

"#Sağlığa40BinKadro ilk binde 200 ilk yüzde 20 fizyoterapist var bu kadar yüksek puanlar alıp atanamama ihtimali olan yüzlerce kişi söz konusu sesimizi duyun!"

"Almanya'da hemşirelik okuyan kuzenim lise biter bitmez işine başladı onlarda sistem böyle çalışıyor ihtiyaç olduğu kadar işçi ihtiyaca göre eğitim, bizim de acilen buna geçmemiz lazım,liseden sonra üni; üni bitince kpps boşa geçen yıllar boşa geçen hayatlar #Sağlığa40BinKadro"

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