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Sağlık Bakanlığı’ndan Önemli Kura Duyurusu! Kimleri İlgilendiriyor?

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan duyuruda 86. dönem “devlet hizmeti yükümlülüğü” kurasına yer verildi.

Sağlık Bakanlığı’ndan Önemli Kura Duyurusu! Kimleri İlgilendiriyor?

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan duyuruda 86. dönem “devlet hizmeti yükümlülüğü” kurasına yer verildi.

26 Mart 2019 Salı 23:05
Sağlık Bakanlığı’ndan Önemli Kura Duyurusu! Kimleri İlgilendiriyor?

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan duyuruda 86. dönem “devlet hizmeti yükümlülüğü” kurasına yer verildi.

Duyuru metni şöyle:

"İlan Metni ve İsim Listeleri Yayımlanmıştır. Eş ve Sağlık Mazereti Başvuruları 28.03.2019 Tarihi saat 18:00'e Kadar PBS Üzerinden Yapılmaktadır." denildi.

3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’na göre yurt içinde veya yurt dışında öğrenimlerini tamamlayarak tabip, uzman tabip ve yan dal uzmanlık eğitimini tamamlayanlardan Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet sitesinde (www.yhgm.saglik.gov.tr) ismi ilan edilenler için aşağıdaki bilgiler ve ilan edilen takvim çerçevesinde noter huzurunda bilgisayar ortamında kura ile yerleştirme işlemleri yapılacaktır.

ESASLAR

1) DHY atamaları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre yapılacaktır.

2) Kura yeri ve saati, kura sonuçları ve sonuçlara ilişkin noter onaylı belgeler Genel Müdürlüğümüzün internet adresinde (www.yhgm.saglik.gov.tr) ilan edilecektir.

3) Tebligat yerine geçecek ilan, Genel Müdürlüğümüzün internet adresinde yayınlanacaktır. İlgililerin atamaları ve atama tebligatları ilan tarihinden itibaren yapılmış sayılacaktır.

4) Devlet Hizmet Yükümlüsü olanların göreve başlamalarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 ve 63 üncü madde hükümleri dikkate alınacaktır.

5) Devlet Hizmet Yükümlüsü olanlardan, ataması yapılan veya göreve başlayanların atanma şartlarına haiz olmadıklarının sonradan anlaşılması halinde haklarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun veya 4924 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygulanacaktır.

6) Devlet Hizmet Yükümlüsü olan personel, mevzuatta belirlenen mazeret ve zorunlu haller dışında yükümlülükleri bitmeden başka yerlere atanamazlar. Bu görevlerini tamamlamadan ayrılmaları halinde mesleklerini icra edemezler.

7) Devlet Hizmet Yükümlülüğü görevini tamamlayanlar, talepleri halinde sürelerle ilgili sınırlamalara tabi olmaksızın Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde isteğe bağlı yer değiştirme suretiyle atanma, kurumlar arası naklen atama ve yeniden atama kuralarına başvurabilirler.

8) DHY süresinin hesaplanmasında fiilen çalışma esas olup, hafta sonu ve resmi tatil günleri fiili çalışmadan sayılır. Yıllık, mazeret ve hastalık nedeni ile izinli geçirilen günler yükümlülük süresine ilave edilecektir.

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