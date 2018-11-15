Sağlık Bakanlığı'ndan 5 Bin 298 İşçi Alımı İle İlgili Önemli Duyuru

Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden alınacak 5 bin 298 personel için göreve başlama süreci ile ilgili değişiklikler olduğuna dair bir duyuru yayımladı. Yayımlanan duyuruda göreve başlamak için teslim edilmesi gereken son tarih olan 13 Kasım 2018 tarihinin 16 Kasım 2018 tarihine kadar uzatıldığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığı'nını süreyi uzatmasını kurada ismi çıkan adayların belirlenen süre içerisinde evraklarını teslim etmemesinden kaynaklandığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilecek olan işçilerin en geç 16 Kasım 2018 tarihinde mesai bitimine kadar evraklarını teslim etmeleri gerekmektedir.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuruda " Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerinin ihtiyacını karşılamak üzere 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında sürekli işçi statüsünde görev yapacak personel alımı kurası 25-26.10.2018 tarihlerinde noter huzurunda çekilmiş, kura sonuçları https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinde, göreve başlama işlemleri hakkındaki duyuru ise; https://yghm.saglik.gov.tr adresinde ilan edilmiştir.

Başvuru evraklarının ilan metnindeki tarihten sonra kabul edilmeyeceğinin belirtilmesine rağmen, İl Sağlık Müdürlüklerinden ve hak sahiplerinden Bakanlığımıza iletilen geri dönüşlerde yerleşmeye hak kazananlardan büyük bir kısmının mezkur duruma yeni vakıf olduklarından başvuru süresi içinde evraklarını teslim etmelerinin mümkün olamayacağının bildirilmesi üzerine herhangi bir hak kaybına sebebiyet verilmemesi amacıyla göreve başlama evraklarının son teslim tarihi olarak belirlenen 13.11.2018 tarihinin 16.11.2018 tarihi mesai bitimine kadar uzatılmasına karar verilmiştir.

İl Sağlık Müdürlüklerince teslim alınan başvuru evraklarıysa 17-22 Kasım 2018 tarihleri arasında ilanda belirtilen aynı usule göre Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Diğer Hizmet Sınıfları Atama Dairesi Başkanlığına teslim edilecektir." ifadelerine yer verildi.

T.C. Sağlık Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Hizmet Birimlerinde İstihdam Edilmek Üzere Kura Usulü ile Sürekli İşçi Alımı Göreve Başlama İşlemleri Hakkında detaylı bilgi almak için buraya tıklayınız.