Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Sağlık bakanlığında Devir-Teslim-Fahrettin Koca Göreve Başladı

Önceki gün açıklanan kabine listesinde Sağlık Bakanı görevine Fahrettin Koca'nın getirildiğine yer verildi.

banner396

Sağlık bakanlığında Devir-Teslim-Fahrettin Koca Göreve Başladı

Önceki gün açıklanan kabine listesinde Sağlık Bakanı görevine Fahrettin Koca'nın getirildiğine yer verildi.

10 Temmuz 2018 Salı 18:43
Sağlık bakanlığında Devir-Teslim-Fahrettin Koca Göreve Başladı

Sağlık Bakanlığında devir teslim töreni yapıldı.

Düzenlenen devir teslim töreninde Türkiye'nin sağlık alanında son 16 yılda "mükemmel" gelişmeler yaşadığını belirten eski Bakan Ahmet Demircan, "Türkiye'nin sağlıkta, öncesiyle kıyaslanamayacak başarısı bundan sonra da elbette artarak devam edecek. Bu bayrak yarışında, bayrağı devralan arkadaşım Dr. Fahrettin Bey, bundan sonra bayrağı daha yükseğe dikmek için üzerine düşeni yapacak, bundan eminiz. Kendisinin tecrübesi ve birikimi bunu yerine getirmek için fazlasıyla yeterli." ifadelerini kullandı.

Demircan, parlamenter sistemin son Bakanlar Kurulu üyesi olarak, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Sağlık Bakanı olan Koca'ya görevi devretmekten büyük mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Türkiye, bu sistem değişikliğiyle daha önceki dönemlerde gelişmesinin önünde engel teşkil eden vesayet baskılarından, darbelerden, koalisyon sıkıntılarından kurtulmuş olarak kendisini daha hızlı şekilde geleceğe taşıyacak. Yeni kadroların da yeni sistemle Türkiye'ye çok daha güzel hizmetler vereceğine inanıyorum." dedi.

Fahrettin Koca'ya çalışmalarında başarılar dileyen Ahmet Demircan, birlikte çalıştığı herkese teşekkürlerini sundu.

Demircan, ayrıca gayretleri ve emekleri için takdir ettiği sağlık çalışanlarının bundan sonraki süreçte de başarılı çalışmalara imza atacaklarına inandığını da söyledi.

Ahmet Demircan, "Ayrıca, bu görevi bizlere güvenerek emanet eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve birlikte Bakanlar Kurulu'nu son olarak tamamladığımız Başbakanımız Binali Bey'e ayrıca teşekkürlerimizi sunmak isterim." şeklinde konuştu.

MEMNUNİYET ÖNCELİKLİ OLACAK

Sağlık Bakanlığına getirilen Fahrettin Koca da Demircan'a, kendisi için sarf ettiği güzel sözler ve bugüne kadar yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

AK Parti hükümetlerinin bugüne kadar gerçekleştirdiği sağlıkta dönüşüm reformunu daha ileri bir noktaya taşımayı hedeflediklerini bildiren Koca, şunları kaydetti:

"Bunun yanında bu süreçte özellikle çalışan memnuniyetiyle birlikte hasta memnuniyetini öncelikli kılacağımızı ifade etmek istiyorum. Vatanımıza, milletimize hayırlı olur inşallah. Az konuşup çok icraat yapan bir Bakanlık olacak inşallah. Bu süreçte hep birlikte yol alarak, daha ileri noktalara bu hizmeti götüreceğimize inanıyorum."

Konuşmaların ardından Demircan ve Koca birbirlerine hediyeler takdim etti.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanıFahrettin KocaAhmet Demircan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ATT'ler Atama ve Düzenleme Bekliyor
ATT'ler Atama ve Düzenleme Bekliyor
Kadroya Geçen Taşeronların Özlük Hakları ile İlgili Sorular ve Cevaplar (Servis, Yemek, Sendika, Resmi Tatilleri,..)
Kadroya Geçen Taşeronların Özlük Hakları ile İlgili Sorular ve Cevaplar (Servis, Yemek, Sendika, Resmi Tatilleri,..)
KPSS 2018/5 ile Yerleşenler İçin Duyuru Geldi: İşte Evrak Teslim Tarihi
KPSS 2018/5 ile Yerleşenler İçin Duyuru Geldi: İşte Evrak Teslim Tarihi

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim