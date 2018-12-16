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Sağlık Bakanlığı'na 31 Bin Personel Alımı Yapılacak

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 2019 Plan ve Bütçe görüşmeleri sırasında Genel Kurulda yaptığı konuşmada sağlık bakanlığı personel alımı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanlığı'na 31 Bin Personel Alımı Yapılacak

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 2019 Plan ve Bütçe görüşmeleri sırasında Genel Kurulda yaptığı konuşmada sağlık bakanlığı personel alımı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

16 Aralık 2018 Pazar 22:14
Sağlık Bakanlığı'na 31 Bin Personel Alımı Yapılacak

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 2019 Plan ve Bütçe görüşmeleri sırasında Genel Kurulda yaptığı konuşmada sağlık bakanlığı personel alımı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca , 25 bin pratisyen hekim, diş hekimi ve eczacı alımı ve ATT , Ambulans Şoförü, VHKİ alımı yapılacağını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları şöyle;

"Sağlık Bakanlığımızın bütçesi üzerine söz alan, fikir belirten, iktidar ve muhalefet milletvekillerimize teşekkür ediyoruz. Anayasamızın 56. maddesine göre sağlık 'Devletin dolaylı ya da doğrudan sorumluluğunu üstlendiği kamu hizmetidir' Sağlık Bakanlığı olarak herkesin vaktinde ve kaliteli sağlık hizmetine sahip olduğu bir ülke haline gelmektir. Gelişen toplum beklentilerini, yeni ortaya çıkan durumları, başarıyla karşılayacak sağlık insan gücünün eğitilmesini sağlamalıyız. Bugün ihtiyaç duyduğumuz sağlık personeli değil, geleceğin sağlık profesyonellerini yetiştirmeliyiz. Sadece kontenjan değil kaliteli eleman yetiştireceğiz. Toplumun yapı taşları olan bireylerin ve sivil grupların sadece sağlık hizmeti tüketicileri değil, sağlık avukatları olmalarını sağlamak, sağlıklı toplumun ön şartıdır. Sağlıklı bir gelecek için her türlü bağımlılığı engellemeliyiz. Hızlı bir şekilde yaşlanan toplumumuzda, kronik hastalık teşhislerini arttırarak, tüm temel sağlık göstergelerinde en üst düzeye ulaşmak hedefimizdir. Yeni açtığımız sağlık hastanelerini sinerji oluşturacak bir modelle, en yüksek nitelikli insan kaynağı ve teknoloji dönemine geçmek istiyoruz. Yeni hizmet modeliyle ülkemizi sağlık turizmi üssü haline getirmek zor değildir. " ifadelerini kullandı.

​Bakan Fahrettin Koca'nın personel alımı ile ilgili açıklamaları şöyle;

Sahada çalışan sağlık personelimizin iş yükünü azaltmak adına, önümüzdeki aylarda ATT, VHKİ, Ambulans şoförleri gibi alanlarda 6500 kişilik atama yapacağız.

2019 yılında pratisyen hekim, diş hekimi ve eczacı 25 bin kişinin atamasını gerçekleştireceğiz.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 17.12.2018 14:34
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Ceren 1 gün önce

O kadar alım yapıyorsunuz hemşire yardımcılığına bi kadro açmadınız.

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Enes 1 gün önce

Vhki için en az lise mezunu olur mu

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Gülhan 1 gün önce

Şu an hemsire yada ebe hakkinda bi sayısal veri yok bekleyecegiz ve görecegiz ama insAllah beklememiz iyi sonuçlanır ayrica lise mezunu hemsirelerede bu sene iyi bir alim olmasi dileğiyle

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ajagshj 1 gün önce

ebe alimi olmayacak mi ?

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Ayşegül 1 gün önce

Hemşire alımı yapmicaklar mi bunlar ya

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Aaa 1 gün önce

Su haberi verirken saglik bakani deyinde insanlari heyecanlandirmayin bostan yere

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.. 1 gün önce

ilk mezununu veren SAGLIK BAKIM TEKNISYENI, HEMSIRE YARDIMCILIGI, EBE YARDIMCILIGI kadrolarida acilir, onlarida atarsiniz insaAllah... !!!!!!

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Melike 1 gün önce

Vhki hangi bölümden olur arkadaşlar

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