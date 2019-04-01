Sağlık Bakanlığı Yeni Personel Alım İlanı Yayınlandı! Detaylar Haberimizde!

Sağlık Bakanlığı tarafından Dünya Bankası Destekli olan “Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi Ve Desteklenmesi Projesi Kapsamında Teknik Dil Tercümanı İstihdamı” yapılacağı ilan edildi. İlanın tam metni şöyle:

İkraz No: 8531-TR

Proje Adı: Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi

Proje Süresi: 26.11.2015 – 31.05.2020

Başvuru Numarası: PYDB/2018/CS/P.3/IC/1 - Teknik Dil Tercümanı

İlgi Bildirimi Yayınlanma Tarihi (web): 01.04.2019

Son Başvuru Tarihi ve Saati: 15.04.2019 tarihinde saat 18.00

Türkiye Cumhuriyeti, Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesinin (SSGDP) finansmanı için Dünya Bankasından 134,3 milyon ABD Doları eşdeğeri (120 milyon Avro) tutarında bir ikraz sağlamıştır. İkraz hâsılasının bir kısmı SSGDP kapsamında yapılacak mal, yapım işleri, danışmanlık dışı hizmetler ve danışmanlık hizmet alımlarının ödemelerinde kullanılacaktır.

Bu kapsamda, T.C. Sağlık Bakanlığı Proje Yönetim Destek Biriminde istihdam edilmek üzere bir Teknik Dil Tercümanı alınacaktır. Danışman, Proje sonuna kadar tam zamanlı olarak istihdam edilecektir. Sözleşmeler İdarenin ihtiyacına, danışmanın performansına ve finansman kaynağının durumuna göre Proje süresince yıllık olarak yenilenebilecektir. İşin Nisan 2019 içinde başlatılması planlanmaktadır.

Beklenen Hizmetler:

Dünya Bankası başta olmak üzere diğer uluslararası kuruluşlarla yapılacak yazışmaların İngilizceden Türkçeye, Türkçeden İngilizceye tercüme edilmesi, Projeyle ilgili konularda Dünya Bankası başta olmak üzere diğer uluslararası kuruluşlarla iletişimin sağlanması, Toplantı, seminer, konferans vb. etkinliklerde Proje Yöneticisi başta olmak üzere Proje ile ilgili danışman veya kurum personeline ardıl tercümanlık yapılması, Proje çalışmalarında kullanılması planlanan dokümanların çevirisinin yapılması, Uluslararası yayınlanmış ve proje çalışmalarında kullanılacak dokümanların çevirisinin yapılması, PYDB’ye Sağlık Bakanlığının diğer birimlerinden iletilen her tür dokümanın çevirisinin yapılması, Çevirisi yapılan tüm dokümanların arşivlenmesi.

Aranan Nitelikler:

Üniversitelerin Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği veya Mütercim-Tercümanlık Bölümlerinden birinden mezun olmak, Sağlık, ekonomi vb. alanlardaki metinlerin tercümesi konusunda en az 2 yıllık tecrübe sahibi olmak, Ardıl çeviri alanında en az 2 yıllık tecrübe sahibi olmak, Tercihen uluslararası kurumlar (AB, Dünya Bankası vb.) tarafından finanse edilen projelerde en az 2 yıl çalışmış olmak, Yurtiçi ve yurtdışı seyahate engeli olmamak. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak veya ertelemiş olmak

Proje Yönetim Destek Birimi, uygun bireysel danışmanları yukarıda belirtilen hizmetleri sağlamak üzere ilgi bildiriminde bulunmaya davet etmektedir. İlgi bildiriminde bulunmak isteyen bireysel danışmanların, aranılan nitelikleri ne oranda taşıdıklarını yukarıda “aranan nitelikler” başlığı altındaki sıralamaya uygun olarak gösteren, Ek’te yer alan örneğe uygun olarak Türkçe hazırlayacakları özgeçmişlerini, telefon numarası, adres ve başvurdukları pozisyonun Başvuru Numarasını (PYDB/2018/CS/P.3/IC/1 – Teknik Dil Tercümanı) içeren bir başvuru mektubuyla ve özgeçmişlerinde atıfta bulunulan diploma, sertifika, referans mektubu vb. belgelerin birer fotokopisiyle birlikte en geç 15.04.2019 tarihinde saat 18.00’a kadar aşağıdaki adrese postayla veya elden ulaştırmaları gerekmektedir.

Danışman seçimi, Dünya Bankasının Temmuz 2014’te revize edilen Ocak 2011 baskısı Dünya Bankası Borçluları tarafından Danışmanların Seçilmesi ve İstihdamı Kılavuzunda belirtilen prosedürlere uygun olarak yapılacaktır. Yalnızca kısa listeye girebilen adaylara geri bildirimde bulunulacaktır.

Başvuru Adresi: T.C. Sağlık Bakanlığı

Proje Yönetim Destek Birimi Satınalma Birimi

Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001. Cadde No:9

06800 Çankaya/ Ankara

Tel: 0312-471-8508

E-posta: trhealth@saglik.gov.tr