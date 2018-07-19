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Sağlık bakanlığı Uzman Yardımcılığı Sözlü Sınav Sonuçları Açıklandı

Sağlık bakanlığı uzman yardımcılığı yeterlilik sınavları tamamlandı. Sınavların tamamlanmasının ardından sonuçlar bugün açıklandı.

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Sağlık bakanlığı Uzman Yardımcılığı Sözlü Sınav Sonuçları Açıklandı

Sağlık bakanlığı uzman yardımcılığı yeterlilik sınavları tamamlandı. Sınavların tamamlanmasının ardından sonuçlar bugün açıklandı.

19 Temmuz 2018 Perşembe 20:14
Sağlık bakanlığı Uzman Yardımcılığı Sözlü Sınav Sonuçları Açıklandı

Sağlık Uzman Yardımcıları Yeterlik Sınav Sonucu Bakanlık resmi internet sayfasından duyuruldu.

Sağlık bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, geçtiğimiz 16 Mayıs tarihinde yapılan yazılı sınavın ardından 13 Temmuz günü sözlü mülakat yapıldı. Yapılan bu sınavın sonucu açıklandı.

Açıklama şu şekilde;

"Sağlık Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri gereği yeterlik yazılı sınavı 16 Mayıs 2018, sözlü sınavı ise 13 Temmuz 2018 tarihinde tamamlanmıştır.

Yazılı ve/veya sözlü sınav sonuçlarına itirazlar aşağıda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda gerçekleştirilecektir;

  1. İtirazlar sınav sonucunun resmi olarak ilan edildiği tarihten itibaren 20-26 Temmuz 2018 tarihleri arasında 5 (beş) iş günü içerisinde Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne hitaben Bakanlığımız Genel Evrak birimine dilekçe ile 26 Temmuz 2018 Perşembe günü mesai bitimine kadar yapılacaktır.
  2. Belirtilen süre içerisinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
  3. İtirazların değerlendirilmesini takiben itiraza ilişkin sonuç sağlık uzman yardımcısının kendisine resmi yazı ile bildirilecektir.

Yeterlik sınav sonucuna ulaşmak için tıklayın "

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