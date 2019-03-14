Sağlık Bakanlığı Tüm Sonuçları Açıkladı!

Sağlık Bakanlığı tarafından tüm sonuçların açıklandığına dair son dakika bir duyuru yayınlandı. İşte detaylar.
Yargı Kararı Gereği İlk ve Acil Yardım Teknikerliği Unvan Değişikliği Sözlü Sınavı Sonuçları açıklandı;
"Bakanlığımız personeline yönelik yargı kararı gereği ilk ve acil yardım teknikerliği branşında unvan değişikliği sözlü sınavı 12 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
Açıklanan Sınav sonuçlarına 20 Mart 2019 Çarşamba günü mesai bitimine kadar yazılı olarak itiraz edilebilecektir.
Belirtilen tarih itibariyle Bakanlık Genel Evrak Birimine ulaşmayan itiraz dilekçeleri değerlendirmeye alınmayacaktır."
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA