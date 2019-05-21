Sağlık Bakanlığı Personel Alımı Mülakatı İptal Edildi!

Sağlık Bakanlığı tarafından alınacak personellerin KPSS puanına göre değil de mülakat ile alınacağının açıklanmasından sonra sağlık personelleri büyük bir şok yaşadı. Sosyal medya platformlarında mülakatın iptal edilmesi ile ilgili kampanyalar başlatılırken, birçok farklı siyasi partinin milletvekili de mülakatın kaldırılması gerektiğini meclis gündemine getirdi.

SağlıkPersoneliHaber isimli bir internet sitesinin paylaştığı bilgiye göre Sağlık Bakanlığı tarafından mülakatlar iptal edildi.

İlgili haber sitesinde şu ifadelere yer verildi;

Sağlık Bakanlığının büyük tepkilere neden olan Mülakatla alım kararıyla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Bakanlık kaynaklarımızdan aldığımız teyitli bilgiye göre, Sağlık Bakanlığı her ne kadar Sözlü Sınav Usul ve Esaslarını yayınlasada, kamuoyunda oluşan tepkiden sonra kararından vazgeçti. Sağlık Bakanlığının mülakat (sözlü sınav) ile sözleşmeli personel alımı yapmaya hazırlandığını pazartesi günü, tüm platformlardan önce gündeme getiren SaglikPersoneliHaber.Net sitemiz, son dakika bakanlık kaynaklarından öğrendiğimiz bilgiye göre, mülakatla alımdan vazgeçildi. Şu aşamasa alımlarda mülakat uygulamasından vazgeçen Sağlık Bakanlığının bu kararında başta sosyal medyada oluşan tepkiler olmak üzere, adayların yoğun baskısı sonucu geri adım atma kararı alındı. MÜLAKATTAN VAZGEÇİLDİ 663 sayılı kanunun 45/A maddesine göre sözleşmeli personel atamak için, Bakanlık tarafından salı günü yayınlanan mülakat (sözlü sınav) usul ve esasları Bakanlık Onaylı kararı da yine SaglikPersoneliHaber.Net olarak atama bekleyen adayların bilgisine sunmuştuk. Adaylarda yaşanan tedirginlik, mülakat hüsranlığı nedeniyle bir çok kişi sosyal medya hesaplarımız başta olmak üzere, Whatsapp 0530 557 83 93 numaralı telefonumuza mesaj yağdırarak, mülakat konusunda gelişme olup olmadığını sordular. Yaklaşık 3 gündür sahada ciddi bilgi araştırmasına giren Haber Merkezimiz, bu gece itibariyle teyitli bilgiye dayanan haberi ziyaretçilerinin bilgisine sunuyor ve Bakanlığın mülakattan şu aşamasa KESİNLİKLE VAZGEÇTİĞİNİN açıklıyoruz.

Konu ile ilgili Sağlık Bakanlığı yetkililerinden herhangi bir açıklama yapılmadı ancak bu iddianın tüm sağlık personelleri adına gerçek olmasını temenni ediyoruz.

Sağlık Bakanlığı mülakatları ile ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlar kısmından iletebilirsiniz.

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