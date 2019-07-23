Sağlık Bakanlığı Mülakatsız 12 Bin Personel Alım Tarihi Belli Oldu! İşte Detaylar!

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları için heyecan giderek artıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, daha önce yaptığı açıklamada müjdeli haberi vermişti. Bakan Koca, bu yıl Ağustos'ta 12 bin, Eylül-Ekim'de de 17 bin 689 olmak üzere 29 bin 689 sağlık personeli alınacağını bildirdi. 12 bin personelin alımı da bugüne kadar olduğu şekliyle KPSS ile olacak. İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı ile ilgili detaylar…

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, katıldığı bir televizyon programında 2019'da 29 bin 689 sağlık personeli alımı olacağını belirterek, "Bunun ilk etabı olarak 6 bin 829 hemşire, bin ebe ve 3 bin sağlık memuru olmak üzere odyolog, psikolog, diyetisyen, fizik tedavi gibi alanlarda 12 bin personelin alımı için önümüzdeki ay ilana çıkılacak. Önümüzdeki ay olmasıyla ilgili bütün hazırlığımızı yaptık, kılavuz hazırlığımız bitti. ÖSYM'ye gönderdik." ifadelerini kullandı.

ALIMLAR KPSS İLE OLACAK

Sağlık Bakanlığı'nın bu konuyla ilgili bütün çalışmalarının tamamlandığını kaydeden Koca, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Özellikle altını çizerek söylemek istiyorum, 12 bin personelin alımı da bugüne kadar olduğu şekliyle KPSS ile olacak. İkinci etabı ise, yani 29 bin 689 sağlık personeli alımını tamamlayacak olan 17 bin 689 personeli de muhtemelen Eylül-Ekim'de ÖSYM'nin takvimine göre planlamış olacağız. Personelin KPSS ile alımı konusundaki yöntem daha bir hakkaniyetli ve bu anlamda başarıyı endeksleyen bir yaklaşım tarzı olduğu için bunu devam ettirmek, en azından hakkaniyetli olma noktasında bu yöntemin daha doğru olduğunu düşünüyoruz."

Koca, yardımcı sağlık personeliyle ilgili son dönem sayıca giderek artan ama nerede kimlerin çalışabilirliliğinin net olmadığını bildiklerini söyleyerek, "Bununla ilgili de diyaliz teknikerlerinin nerede-nasıl çalışması gerektiğiyle ilgili bir yönetmelik düzenlememiz oldu. Yani daha önce hemşirelerin özellikle sertifikayla devam ettirdikleri bu hizmetleri, diyaliz teknikerlerinin var olduğu bir süreçte öncelikle diyaliz teknikerlerinin çalışmasını belirten bir yönetmelik. Benzer şekilde diğer yardımcı sağlık personeli için de bu yönetmelik hazırlıkları yapılıyor. Ağırlıklı çalışanlarımızın özellikle mesleki olarak eğitim aldıkları alanla ilgili yerlerde çalışmasıyla ilgili yönetmelik çalışmalarımız da devam ediyor." dedi.

DAHA ÖNCE DE AÇIKLAMA YAPMIŞTI

7 Temmuz tarihinde Sağlık Bakanı Koca, bu yıl Ağustos'ta 12 bin, Eylül-Ekim'de de 17 bin 689 olmak üzere 29 bin 689 sağlık personeli alınacağını bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sözleşmeli sağlık personeli alımı konusunda sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Bakan Koca, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bakanlığımızın hekim, diş hekimi ve eczacı alımlarına ilâveten 29 bin 689 yeni sağlık çalışanını kamuda istihdam edeceğimizi açıklamıştık.

İlk etapta; 6 bin 835’i hemşire, bini ebe ve 3 bini sağlık teknisyeni/sağlık teknikeri olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi gibi unvanlarda ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile toplam 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacaktır.

Bugüne kadar olduğu gibi KPSS puanıyla yapılacak bu atamalar için ilanımız bir ay içinde yayınlanacaktır.

Duyurular, Bakanlığımızın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM internet adresinden takip edilebilir."

Koca, söz konusu atamalara ilişkin duyuruların Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden https://yhgm.saglik.gov.tr/ takip edilebileceğini ifade etti.

MÜLAKATSIZ 12 BİN PERSONEL ALIM TARİHİ BELLİ OLDU!

Sağlık Bakanlığı , 12 bin alımın yapılacağı ilk atamanın Ağustos ayında yapılacağını ifade etmiş ama net bir tarih vermemişti. Sağlık Profesyonelleri Platformu tarafından yapılan son dakika açıklamasında 12 bin personel alımı için kılavuzun 7 Ağustos 2019 günü yayımlanacağı ve tercihlerin alınacağı ifade edildi.

SAĞLIK BAKANLIĞI 12 BİN PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

Sağlık Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre 12 bin kamu personeli atamasında kadro dağılımının şu şekilde olacağı bildirildi:

Biyolog: 30 kişi

Ebe: 1.000 kişi

Çocuk Gelişimcisi: 32 kişi

Dil ve Konuşma Terapisti: 18 kişi

Diyetisyen: 160 kişi

Fizyoterapist: 400 kişi

Hemşire: 6.835 kişi

İş ve Uğraş terapisti: 21 kişi

Sağlık Fizikçisi: 22 kişi

Sağlık teknikeri: 2.592 kişi

Sağlık teknisyeni: 408 kişi

Sosyal Çalışmacı: 190 kişi

Perfüzyonist: 40 kişi

Psikolog: 170 kişi

Odyolog: 82 kişi

Toplam : 12000 kişi

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIM BAŞVURU ŞARTLARI

Yeni personel alımına ilişkin şartlar henüz yapılmadı. Bir önceki sınavlara bakıldığında başvuru şartlarının aşağıdaki gibi olması tahmin ediliyor.

18 yaşını tamamlamış ve 36 yaşından gün almamış, askerlik ile ilişiği bulunmayan adaylar için diğer başvuru koşullarından bazıları şöyle:

- Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibarıyla mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere sahip olmak,

- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,

- İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan, öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak,

- KPSS kapsamındaki taleplerde, önlisans mezunları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2018 yılında yapılan KPSS'ye girmiş olmak ve P93 puan türünden en az 60 puan almış olmak, lisans mezunları için ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan KPSS'ye girmiş olmak ve P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

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