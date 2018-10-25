Sağlık Bakanlığı kura sonuçları açıklandı! İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları

Sağlık Bakanlığı tarafından alım yapılacak personellerin kura sonuçları açıklandı! Binlerce vatandaşımızın büyük bir merakla beklediği Sağlık Bakanlığı kura sonuçları nihayet belli oldu. Sağlık Bakanlığı'nın, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yayınladığı ilan ile 5 bin 298 kamu personeli alımı yapılacağı duyurulmuş, alınan başvurulardan sonra sonuçlar açıklanmıştı. Sağlık Bakanlığı tarafından personel alımı için kura çekilişi yapıldı. En az ilkokul mezunlar arasından 3 bin 591 kamu personeli, 431 engelli işçi ve bin 276 eski hükümlü işçi olmak üzere toplam 5 bin 298 sürekli işçi alımı için yapılacak kura çekilişinin sonuçlarını https://iscisonuc.saglik.gov.tr adresinden öğrenebilmektedir. İşte Sağlık Bakanlığı Personel alımı ile ilgili ayrıntılar...

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞKUR KURA ÇEKİMİ SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ



Adana, Adıyaman, Ankara, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Konya, Malatya, Mardin, Samsun, Şanlıurfa, Van, Zonguldak şehirlerinde görevlendirilmek üzere Temizlik Görevlisi (normal, engelli, eski hükümlü/TMY) kurası 26 Ekim 2018 Cuma günü gerçekleştirildi.

ADAYLARIN BAŞVURULARINI TAKİP ETMESİ GEREKİYOR

Türkiyeİş Kurumu (İŞKUR) tarafından Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü birimine bildirilen başvuru aday listeleri, kura yeri, kura tarihi, kura sonuçlar ve diğer her türlü duyuruların, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün "www.yhgm.gov.tr" internet adresinden ilan edileceği ve kuraya katılacak adaylar ve kura çelişi neticesinde yerleştirilen adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacağı, bu ilan tebligat yerine geçeceği daha önce duyurulmuştu.

SAĞLIK BAKANLIĞI İNTERNET SİTESİNDEN YAPILAN DUYURU



DUYURU (24.10.2018) :

Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında en az ilköğretim düzeyinde 3.591 sürekli işçi, 431 engelli işçi ve 1.276 eski hükümlü işçi olmak üzere toplam 5.298 sürekli işçi alımı için kura işlemi 25-26 Ekim 2018 tarihlerinde noter huzurunda gerçekleştirilecektir.



1.Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı, İnşaat Boyacısı/Boyacı, Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik), Marangoz (normal, engelli, eski hükümlü/TMY) kurası 25 Ekim 2018 Perşembe günü,



2.Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Isparta, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Merkez Teşkilat, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Siirt, Sinop, Sivas, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Yalova, Yozgat illeri Temizlik Görevlisi (normal, engelli, eski hükümlü/TMY) kurası 25 Ekim 2018 Perşembe günü,3.Adana, Adıyaman, Ankara, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Konya, Malatya, Mardin, Samsun, Şanlıurfa, Van, Zonguldak İlleri Temizlik Görevlisi (normal, engelli, eski hükümlü/TMY) kurası 26 Ekim 2018 Cuma günü gerçekleştirilecektir.



Katılımcılar, Kura sonuçlarını aynı gün saat 20.00'den itibaren https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden öğrenebileceklerdir.



Not: Başvuru sayısının çokluğu sebebiyle kuraya katılımcı alınmayacaktır.