Sağlık Bakanlığı Hangi Kadroya Kaç Personel Alınacağı Belli Oldu! 12 bin Sağlık Personeli Alınacak!

cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün akşam iftar yemeğinde 29 bin 689 sağlık personelinin 2019 yılında kamuda istihdam edileceğini açıklamasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan kadro dağılımı açıklaması gelmişti.

Sağlık Bakanlığı, 663 sayılı KHK'nın 45/A maddesine göre 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alacak.

12 bin personel alımında dağılım şu şekilde olacak:

Biyolog: 30

Ebe: 1.000

Çocuk Gelişimcisi: 32

Dil ve Konuşma Terapisti: 18

Diyetisyen: 160

Fizyoterapist: 400

Hemşire: 6.835

İş ve Uğraş terapisti: 21

Sağlık Fizikçisi: 22

Sağlık teknikeri: 2.592

Sağlık teknisyeni: 408

Sosyal Çalışmacı: 190

Perfüzyonist: 40

Psikolog: 170

Odyolog: 82

Sağlık Bakanı ne demişti;

"İlk etapta 6 bin 835'i hemşire, bini ebe ve 3 bini sağlık memuru olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi kadrolarına toplam 12 bin personel alımı gerçekleştireceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi KPSS ile atanacak olan personelin 10 bini yataklı tedavi kurumlarında, bini temel sağlık hizmetlerinde, bini de acil sağlık hizmetlerinde görevlendirilecek."

Koca, söz konusu atamalara ilişkin duyuruların Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden https://yhgm.saglik.gov.tr/ takip edilebileceğini ifade ederek, sağlık camiasına hayırlı olmasını diledi. Sağlık camiamıza hayırlı olsun."

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA