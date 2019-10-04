Sağlık Bakanlığı 7424 personelin nakil sonuçlarını açıkladı!

Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre 2019 Yılı Eylül Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası Sonuçlarını Açıkladı. 24 Branşta 9.675 Kadro ilan eden Sağlık Bakanlığı, Eylül dönemi iller arası yer değiştirme kura sonuçlarını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün sitesinde yapılan açıklamada; 2019 Yılı Eylül Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurasında yerleştirilenlerin ayrılışları atanma tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde yapılacağı, aksi takdirde bu sürenin sonunda atamaları iptal edileceği, ancak 30 (otuz) gün içerisinde ayrılamayacaklarına dair yasal mazeretlerini belgelendirmeleri halinde atamaları iptal edilmeyeceği belirtildi

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