Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 25°
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
103292
ALTIN
276.825
DOLAR
5.6961
STERLIN
7.0375
EURO
6.2535
Kimlikle Başvurmak Yeterli!Karşılıksız Ayda 1384 TL! İşte Devletten Karşılıksız Destekler...
PTT'den KPSS şartsız personel alımı açıklaması! İşte şartlar
İçişleri Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personel Alım İlanı!
Akdeniz Üniversitesi Çok Sayıda Hemşire ve Sağlık Personeli Alıyor! İşte Başvuru Şartları...
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi KPSS'siz Sürekli İşçi alacak

Sağlık Bakanlığı 7424 personelin nakil sonuçlarını açıkladı!

Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre 2019 Yılı Eylül Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası Sonuçlarını Açıkladı. 24 Branşta 9.675 Kadro ilan eden Sağlık Bakanlığı, Eylül dönemi iller arası yer değiştirme kura sonuçlarını açıkladı.İşte tüm detaylar haberimizde...

Sağlık Bakanlığı 7424 personelin nakil sonuçlarını açıkladı!

Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre 2019 Yılı Eylül Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası Sonuçlarını Açıkladı. 24 Branşta 9.675 Kadro ilan eden Sağlık Bakanlığı, Eylül dönemi iller arası yer değiştirme kura sonuçlarını açıkladı.İşte tüm detaylar haberimizde...

04 Ekim 2019 Cuma 11:59
Sağlık Bakanlığı 7424 personelin nakil sonuçlarını açıkladı!

Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre 2019 Yılı Eylül Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası Sonuçlarını Açıkladı. 24 Branşta 9.675 Kadro ilan eden Sağlık Bakanlığı, Eylül dönemi iller arası yer değiştirme kura sonuçlarını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün sitesinde yapılan açıklamada; 2019 Yılı Eylül Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurasında yerleştirilenlerin ayrılışları atanma tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde yapılacağı, aksi takdirde bu sürenin sonunda atamaları iptal edileceği, ancak 30 (otuz) gün içerisinde ayrılamayacaklarına dair yasal mazeretlerini belgelendirmeleri halinde atamaları iptal edilmeyeceği belirtildi

Kura sonuçları için Tıklayınız

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 04.10.2019 12:04
Anahtar Kelimeler:
sağlık bakanlığı 7424 personelin nakil sonuçlarını açıkladı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meram Tıp Fakültesi Hastanesine Sözleşmeli Sağlık Personeli Alınacak! İşte Başvuru Şartları....
Meram Tıp Fakültesi Hastanesine Sözleşmeli Sağlık Personeli Alınacak! İşte Başvuru Şartları....
Gazi Üniversitesi Çok Sayıda Memur Alıyor! İşte Başvuru Şartları...
Gazi Üniversitesi Çok Sayıda Memur Alıyor! İşte Başvuru Şartları...
Sağlıkta, Eylül dönemi iller arası yer değiştirme kurası yayımlandı! 24 branşta 9.675 kadro ilan edildi
Sağlıkta, Eylül dönemi iller arası yer değiştirme kurası yayımlandı! 24 branşta 9.675 kadro ilan edildi

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim