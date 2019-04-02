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Sağlık Bakanlığı 6409 İşçi Alım Sonuçları Açıklandı!

Sağlık Bakanlığı tarafından 2 Nisan 2019 tarihinde 6409 işçi alımı Mülakat sonuçları açıklandı. Adaylar asil liste ve yedek liste şeklinde iki ayrı liste olarak yayınlandı. Diğer Şehir ve Yerleri açıklama adresleri nereler? işte detaylar...

Sağlık Bakanlığı 6409 İşçi Alım Sonuçları Açıklandı!

Sağlık Bakanlığı tarafından 2 Nisan 2019 tarihinde 6409 işçi alımı Mülakat sonuçları açıklandı. Adaylar asil liste ve yedek liste şeklinde iki ayrı liste olarak yayınlandı. Diğer Şehir ve Yerleri açıklama adresleri nereler? işte detaylar...

02 Nisan 2019 Salı 20:26
Sağlık Bakanlığı 6409 İşçi Alım Sonuçları Açıklandı!

Sözlü mülakat sonuçları Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı mı? Büyük merak konusu oldu. Geçtiğimiz aylarda 6 bin personel alımı yapacağını duyuran Sağlık Bakanlığı, binlerce kişinin başvurusunu aldı ve 22-23 Ocak 2019 tarihleri arasında sözlü mülakat sınavı gerçekleştirdi. Peki, Sağlık Bakanlığı sözlü mülakat sonuçları bugün mü açıklanacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANDI?

Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı 6 bin 409 sürekli işçi alımı takvimine göre sözlü sınav sonuçları 2 Nisan Salı günü erişime açıldı.

Adaylar, sözlü sınav sonuçlarını il sağlık müdürlükleri üzerinden öğrenebilecek.

Kesin sonuçlar ise 8-10 Nisan tarihlerinde il sağlık müdürlüklerinin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Sözlü mülakat sonuçları açıklanır açıklanmaz haber sayfamızda bulunan sorgulama ekranına tıklayarak sınav sonuçlarınıza ulaşabileceksiniz. Öte yandan sonuçlar için başvuru yaptığınız ilin İl Sağlık Müdürlüğü resmi sayfasından öğrenebileceksiniz.

SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANAN İLLER- SAĞLIK BAKANLIĞI 2019

GAZİANTEP SINAV SONUÇLARI

KARABÜK SINAV SONUÇLARI

ANKARA SINAV SONUÇLARI

SAĞLIK BANAKLIĞI SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANMAYA DEVAM EDİYOR. YAYINLADIKÇA HABERİMİZDE OLACAKTIR.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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sağlık bakanlığı 6409 işçi alım sonuçları açıklandı
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