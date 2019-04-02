Sağlık Bakanlığı 6409 İşçi Alım Sonuçları Açıklandı!

Sözlü mülakat sonuçları Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı mı? Büyük merak konusu oldu. Geçtiğimiz aylarda 6 bin personel alımı yapacağını duyuran Sağlık Bakanlığı, binlerce kişinin başvurusunu aldı ve 22-23 Ocak 2019 tarihleri arasında sözlü mülakat sınavı gerçekleştirdi. Peki, Sağlık Bakanlığı sözlü mülakat sonuçları bugün mü açıklanacak?
SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANDI?
Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı 6 bin 409 sürekli işçi alımı takvimine göre sözlü sınav sonuçları 2 Nisan Salı günü erişime açıldı.
Adaylar, sözlü sınav sonuçlarını il sağlık müdürlükleri üzerinden öğrenebilecek.
Kesin sonuçlar ise 8-10 Nisan tarihlerinde il sağlık müdürlüklerinin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak.
SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
Sözlü mülakat sonuçları açıklanır açıklanmaz haber sayfamızda bulunan sorgulama ekranına tıklayarak sınav sonuçlarınıza ulaşabileceksiniz. Öte yandan sonuçlar için başvuru yaptığınız ilin İl Sağlık Müdürlüğü resmi sayfasından öğrenebileceksiniz.
SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANAN İLLER- SAĞLIK BAKANLIĞI 2019
SAĞLIK BANAKLIĞI SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANMAYA DEVAM EDİYOR. YAYINLADIKÇA HABERİMİZDE OLACAKTIR.
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