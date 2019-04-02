Sağlık Bakanlığı 6409 İşçi Alım Sonuçları Açıklandı!

Sağlık Bakanlığı tarafından 2 Nisan 2019 tarihinde 6409 işçi alımı Mülakat sonuçları açıklandı. Adaylar asil liste ve yedek liste şeklinde iki ayrı liste olarak yayınlandı. Diğer Şehir ve Yerleri açıklama adresleri nereler? işte detaylar...